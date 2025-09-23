الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن ملامح التشكيل الأقرب لمواجهة الجونة المقرر لها مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.
• حراسة المرمى: محمد صبحي
• خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – بارون أوشينج
• خط الوسط: دونجا – عبدالله السعيد – آدم كايد – ناصر ماهر – عبد الحميد معالي
• خط الهجوم: عدي الدباغ
ويعتمد فيريرا على التوازن بين السيطرة في وسط الملعب والفاعلية الهجومية لتعويض غياب خوان بيزاير.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز اليوم  الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز  

 وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة ويأتي خلفه فريق المصري البورسعيدي برصيد 15 نقطة. 

