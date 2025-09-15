الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس الإيراني: الهجوم الإسرائيلي على قطر إرهاب سافر، وعلينا توحيد الجهود للمواجهة

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في كلمته اليوم الاثنين خلال المشاركة بالقمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر: إن العدوان الإسرائيلي على الدوحة  هدفه تقويض الجهود الرامية لوقف العدوان على غزة.

الرئيس الإيراني: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان إرهابا سافرا

وأضاف الرئيس الإيراني: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان إرهابا سافرا ينتهك كل الأعراف الدولية والعدوان الإسرائيلي على قطر هدفه تقويض الجهود الرامية لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وتابع: الكيان الصهيوني هاجم العام الجاري الكثير من الدول العربية والإسلامية بذريعة الدفاع عن النفس وإسرائيل تواصل هجماتها وإفلاتها من القانون لأنها تحظى بغطاء غربي.


واستطرد: يجب مساءلة قادة الكيان الصهيوني وتوحيد صفوفنا في مواجهة هذا الكيان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القمة العربية الإسلامية قطر غزة الرئيس الإيراني

مواد متعلقة

السيسي: سياسات إسرائيل تقوض فرص السلام بالمنطقة وله تبعات خطيرة على الأمن الدولى

الرئيس الإيراني: ما من دول عربية أو إسلامية بمنأي من الهجمات الإسرائيلية

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

السيسي: نرفض استهداف إسرائيل للمدنيين وسياسية العقاب الجماعي والتجويع ضد أهالي غزة

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

أول صورة للأسورة الذهبية المختفية بالمتحف المصري بالتحرير

السيسي لشعب إسرائيل: ما يجرى حاليا يقوض مستقبل السلام ويهدد أمنكم

خدمات

المزيد

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إفشاء السلام، الإفتاء توضح مكانته وصيغه في الإسلام

كيف يستجاب الدعاء بسرعة وفضل الدعوة بظهر الغيب

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads
عاجل
البرهان: وحدة صفنا وتماسك موقفنا هو السبيل الوحيد للحفاظ على أمننا وسيادتنا البرهان: العدوان على الدوحة لا يمس قطر فقط بل يبعث برسالة مقلقة للعالم كله رئيس المالديف: العدوان الإسرائيلي على الدوحة هو عدوان على السلام نفسه السيسي: مصر من أوائل الدول التي حذرت من اندلاع الحرب في غزة وتداعياتها الخطيرة الرئيس اللبناني: المستهدف الحقيقي من العدوان الإسرائيلي على الدوحة هو مفهوم الوساطة 