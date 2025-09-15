الرئيس الإيراني: الهجوم الإسرائيلي على قطر إرهاب سافر، وعلينا توحيد الجهود للمواجهة
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في كلمته اليوم الاثنين خلال المشاركة بالقمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر: إن العدوان الإسرائيلي على الدوحة هدفه تقويض الجهود الرامية لوقف العدوان على غزة.
الرئيس الإيراني: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان إرهابا سافرا
وأضاف الرئيس الإيراني: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان إرهابا سافرا ينتهك كل الأعراف الدولية والعدوان الإسرائيلي على قطر هدفه تقويض الجهود الرامية لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
وتابع: الكيان الصهيوني هاجم العام الجاري الكثير من الدول العربية والإسلامية بذريعة الدفاع عن النفس وإسرائيل تواصل هجماتها وإفلاتها من القانون لأنها تحظى بغطاء غربي.
واستطرد: يجب مساءلة قادة الكيان الصهيوني وتوحيد صفوفنا في مواجهة هذا الكيان.
