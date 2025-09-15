الرئيس الإيراني: هجوم إسرائيل على قطر انتهاك سافر يهدف إلى إفشال جهود وقف الإبادة في غزة

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان أن استمرار الهجمات الإسرائيلية وإفلاتها من المحاسبة سببه الدعم والغطاء الغربي الذي يحظى به الكيان، مشددًا على أن هذا الانحياز مكّن تل أبيب من التمادي في اعتداءاتها.

وأضاف أن إسرائيل هاجمت خلال العام الجاري العديد من الدول العربية والإسلامية، تحت ذريعة "الدفاع عن النفس"، وهو ما وصفه بأنه تبرير زائف يفتقد لأي أساس قانوني.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الهجوم الذي استهدف دولة قطر يعد "إرهابًا سافرًا" وانتهاكا صريحا للأعراف والمواثيق الدولية، موضحًا أن الهدف الحقيقي من هذا الاعتداء هو تقويض الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وفق آليات القانون الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.