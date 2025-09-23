الفاجعة أصبحت فاجعتين، سائق جرار زراعي يدهس نجله بطريق الخطأ في الوادي الجديد

لقي طفل مصرعه في حادث دهس بمعدة زراعية، بمزرعة في مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفل إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.



وبالتحريات اللازمة تبين مصرع “يوسف أ. ع. ع”، ١٣ عامًا، إثر دهسه بجرار زراعي يقوده والده عن طريق الخطأ بمزرعة في منطقة أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

