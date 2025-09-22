الإثنين 22 سبتمبر 2025
محافظات

الزملوط يكلف سلوى مصطفى مديرًا لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد

اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

 أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قرارًا بتكليف الدكتورة سلوى مصطفى محمد مدير فرع جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد ندبًا، كمدير لمديرية التموين والتجارة الداخلية لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لضخ دماء جديدة بين القيادات التنفيذية، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تلاعب في وزن رغيف الخبز المدعم

 كان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، أجريا جولةٍ مفاجئة صباح اليوم، لأحد مخابز مدينة الخارجة، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بجودة إنتاج رغيف الخبز ووصول الدعم لمستحقيه.

ووجّه المحافظ بإحالة المسؤلين بمديرية التموين للتحقيق وتحرير مخالفة وتوقيع غرامة مالية للمخبز؛ لوجود نقص بوزن الرغيف المدعم، وتوجيه إنذار بالغلق حال تكرار المخالفة.

