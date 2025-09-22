جبران: قانون العمل الجديد جاء ليحقق المزيد من "الأمان الوظيفي"

افتتح وزير العمل محمد جبران، واللواء أ.ح. طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اليوم الاثنين، ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بمُشاركة ممثلين عن 150 منشأة، الندوة التي انعقدت بديوان عام المحافظة.

استعرض إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، أبرز مواد القانون الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب، وإجراء تشاور اجتماعي بشأنه مع كافة الأطراف المعنية، والذي بدأ تطبيقه فعليًا مطلع شهر سبتمبر الجاري.

وتحدث وزير العمل عن التوزان الذي يحققه القانون الجديد بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وتطرق إلى المواد التي تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وكذلك التشجيع على الاستثمار.

القانون يراعي المعايير الدولية وأنماط العمل الجديدة

كما أشار إلى مُراعاة القانون لمعايير العمل الدولية، وأنماط العمل الجديدة، موضحًا النقاشات الحالية لسرعة إصدار القرارات التنفيذية المُكملة للقانون.

كما أكد أن الوزارة عازمة على تطبيق القانون بكل حزم وجدية، مشيرًا إلى الحملات التفتيشية المُكثفة التي تنفذها الوزارة عن طريق مفتشي العمل في كافة المحافظات لمراقبة التنفيذ، والتركيز على تراخيص عمل الأجانب كبداية أَولّية للتفتيش على باقي مواد القانون.

كما ألقى اللواء أ. ح. الدكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، كلمة رحب فيها بوزير العمل، مشيدًا بجهود الوزارة في دعم سوق العمل، وتوفير فرص تشغيل للشباب وذوي الهمم، مؤكدًا أن ما تشهده المحافظة من إنجازات يعكس التنسيق والتعاون المستمر بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى أن "ذوي الهمم يمثلون طاقة حقيقية لاكتمال منظومة التنمية، وبهم تكتمل الطاقات ويزدهر الوطن".

وأكد في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، موضحًا أنها تمثل أولوية قصوى تفوق العمل نفسه، كونها الضمانة الأساسية لإنقاذ حياة العاملين وحمايتهم أثناء أداء مهامهم.

وشهدت الفعاليات كلمة ألقتها مديرة مديرية العمل بالسويس لمياء محمود، رحبت فيها بالحضور، ورصدت بعض الأنشطة التي تقوم بها المديرية داخل المحافظة.

كما شهدت الندوة نقاشا مفتوحا بين الوزير وممثلي الشركات للإجابة على كافة تساؤلاتهم، ومقترحاتهم.

