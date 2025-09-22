فتح باب التظلمات للراسبين في مسابقة وظائف مياه الشرب والصرف الصحي

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم في تلقي طلبات تظلمات الراسبين في مسابقة وظائف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار الجهاز المركزي إلى أن تقديم التظلمات سيكون عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، من خلال الرابط التالي هنا، وذلك لمدة أسبوعين.

مسابقة لشغل "36" وظيفة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، قد أعلن عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي أجراه للمتقدمين لمسابقة شغل "36" وظيفة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح الجهاز أن النتيجة متاحة الآن عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنا ويمكن للمتقدمين الاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل.



