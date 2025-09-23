الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير العمل: 600 منحة مجانية لتدريب الشباب وتأهيلهم في مجالات الخدمات البترولية

شهادات تدريب لأوائل
شهادات تدريب لأوائل الدفعة الجديدة من الخريجين

سلّم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، شهادات تدريب لأوائل الدفعة الجديدة من الخريجين الذين حصلوا على منحة مجانية من وزارة العمل، للتدريب في مجالات الخدمات البترولية. 

وذلك داخل مركز تدريب شركة الحفر المصرية، التابع لوزارة البترول، والذي يُقدم برامج ودورات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وكان في استقبال الوزيرين؛ رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أسامة كامل، وبحضور المهندس أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجية.
وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الاستثمار في العنصر البشري كركيزة لتعزيز تنافسية شركات البترول المصرية وانطلاقها إقليميًا وعالميًا، مشيدًا بالعمل التكاملي الناجح مع وزارة العمل في هذا البرنامج ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية»، موجهًا الشكر للوزير محمد جبران على هذا التعاون المثمر.
وأشاد بدوي بدور شركة الحفر المصرية في تنفيذ البرنامج وأن اختيار الشركة جاء من منطلق تميزها ومكانتها الكبيرة في نشاطها داخليًّا وخارجيًّا، مؤكدًا أهمية تقديم برامج تدريب وتأهيل احترافي وفق أعلى معايير الجودة والمهنية عالميًا، موجهًا رسالة للخريجين بأنهم قيادات المستقبل وأن شهادة اليوم تمثل دفعة قوية لمسيرتهم المهنية.

 

تنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد

ومن جانبه، تقدم  محمد جبران بالتهنئة للخريجين الجُدد، وقال: إن هذه المنحة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد، وكذلك في إطار استمرار الوزارة في تطوير وتفعيل منظومة التدريب المهني، وكأول ثمرة من ثمار التعاون مع الشركة تُقدم الوزارة من خلاله 600 منحة مجانية على دفعات، وذلك للراغبين من الشباب في التدريب والتأهيل، في مجالات الخدمات البترولية، من تخصصات: مهندسين "كهرباء، وميكانيكا، وحفر وسلامة وصحة مهنية"، وفنيين "خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية الصناعية وما يعادلها"، بواقع 150 متدربا لكل تخصص.

ومن جانبه، أشار المهندس أسامة كامل رئيس شركة الحفر المصرية EDC إلى أن مركز التدريب والتطوير لشركة معتمد دوليًا وكذلك محليًا من وزارة العمل، وأنه يقوم في إطار المنحة بتدريب حديثي التخرج في أربعة تخصصات، هي: الحفر والميكانيكا والكهرباء والسلامة والصحة المهنية، بإجمالي 600 متدرب، تم تدريب نحو 280 منهم حتى الآن، وجارٍ استكمال باقي الدفعات.
ويأتي تنفيذ هذه الدورات والمنح المجانية عقب زيارة قام بها الوزير جبران الشهر قبل الماضي، إلى مركز تدريب شركة الحفر المصرية، حيث تم الاتفاق على المنحة، بالتنسيق مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والشركة بهدف إعداد جيل من المهندسين، والفنيين المتخصصين، الذين يمتلكون المهارات والخبرات للعمل في تلك المجالات الحيوية، بعد عملية التدريب النظري والعملي بقاعات ومعامل الشركة عن طريق منحة مجانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستثمار فى العنصر البشري البترول والثروة المعدنية المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية متطلبات سوق العمل مهندسين وفنيين وزير البترول والثروة المعدنية

مواد متعلقة

لأول مرة، شهادات معتمدة دوليا بين وزارة العمل ومعهد الساليزيان الإيطالي

وكيل وزارة العمل بالشرقية يتفقد أقسام التفتيش والتشغيل والسلامة في الزقازيق

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"قلة احترام لممثل مصر"، ميدو يهاجم رابطة الأندية بسبب بيراميدز

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

ملف المدرب، أزمة بين الخطيب ومختار بسبب عودة البدري

تجويد مضر!

اسنجابة لـ"فيتو"، صحة الإسماعيلية تفحص حالة طفلة تبرع والدها بكليته لإنقاذ حياتها

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

اليوم العالمي للغة الإشارة، الجندي: التاريخ الإسلامي مليء بنماذج من العلماء ذوي الهِمَم

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads