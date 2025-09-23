وزير العمل: 600 منحة مجانية لتدريب الشباب وتأهيلهم في مجالات الخدمات البترولية

سلّم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، شهادات تدريب لأوائل الدفعة الجديدة من الخريجين الذين حصلوا على منحة مجانية من وزارة العمل، للتدريب في مجالات الخدمات البترولية.

وذلك داخل مركز تدريب شركة الحفر المصرية، التابع لوزارة البترول، والذي يُقدم برامج ودورات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وكان في استقبال الوزيرين؛ رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أسامة كامل، وبحضور المهندس أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجية.

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أهمية الاستثمار في العنصر البشري كركيزة لتعزيز تنافسية شركات البترول المصرية وانطلاقها إقليميًا وعالميًا، مشيدًا بالعمل التكاملي الناجح مع وزارة العمل في هذا البرنامج ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية»، موجهًا الشكر للوزير محمد جبران على هذا التعاون المثمر.

وأشاد بدوي بدور شركة الحفر المصرية في تنفيذ البرنامج وأن اختيار الشركة جاء من منطلق تميزها ومكانتها الكبيرة في نشاطها داخليًّا وخارجيًّا، مؤكدًا أهمية تقديم برامج تدريب وتأهيل احترافي وفق أعلى معايير الجودة والمهنية عالميًا، موجهًا رسالة للخريجين بأنهم قيادات المستقبل وأن شهادة اليوم تمثل دفعة قوية لمسيرتهم المهنية.

تنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد

ومن جانبه، تقدم محمد جبران بالتهنئة للخريجين الجُدد، وقال: إن هذه المنحة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد، وكذلك في إطار استمرار الوزارة في تطوير وتفعيل منظومة التدريب المهني، وكأول ثمرة من ثمار التعاون مع الشركة تُقدم الوزارة من خلاله 600 منحة مجانية على دفعات، وذلك للراغبين من الشباب في التدريب والتأهيل، في مجالات الخدمات البترولية، من تخصصات: مهندسين "كهرباء، وميكانيكا، وحفر وسلامة وصحة مهنية"، وفنيين "خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية الصناعية وما يعادلها"، بواقع 150 متدربا لكل تخصص.

ومن جانبه، أشار المهندس أسامة كامل رئيس شركة الحفر المصرية EDC إلى أن مركز التدريب والتطوير لشركة معتمد دوليًا وكذلك محليًا من وزارة العمل، وأنه يقوم في إطار المنحة بتدريب حديثي التخرج في أربعة تخصصات، هي: الحفر والميكانيكا والكهرباء والسلامة والصحة المهنية، بإجمالي 600 متدرب، تم تدريب نحو 280 منهم حتى الآن، وجارٍ استكمال باقي الدفعات.

ويأتي تنفيذ هذه الدورات والمنح المجانية عقب زيارة قام بها الوزير جبران الشهر قبل الماضي، إلى مركز تدريب شركة الحفر المصرية، حيث تم الاتفاق على المنحة، بالتنسيق مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والشركة بهدف إعداد جيل من المهندسين، والفنيين المتخصصين، الذين يمتلكون المهارات والخبرات للعمل في تلك المجالات الحيوية، بعد عملية التدريب النظري والعملي بقاعات ومعامل الشركة عن طريق منحة مجانية.

