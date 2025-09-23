الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد فتح باب التقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر

وظائف معلم مساعد
وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر، فيتو

أعلن  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، حاجة الأزهر الشريف إلى التعاقد مع 964 في وظيفة معلم مساعد حاسب آلي للمراحل التعليمية (ابتدائي وإعدادي وثانوي).

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض تفاصيل، موعد فتح باب التقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر.

 

وبشأن موعد فتح باب التقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر، قال المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  إنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 1 إلى 14 أكتوبر 2025.

 

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة من  هنا.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف

 وعن الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف، فإنها تشمل ما يلي: 

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية

*الرقم القومي وجه ثاني سارية

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أوالخدمة العامة للإناث

* إيصال الإيداع البنكي

*الدبلوم التربوي

* بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس حاتم نبيل المركزي للتنظيم والادارة الوظائف الحكومية بوابة الوظائف الحكومية حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موقع بوابة الوظائف الحكومية وظيفة معلم مساعد وظائف معلم مساعد

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني لـ وظائف مياه الشرب والصرف الصحي

رئيس التنظيم والإدارة: تطوير وحدات الموارد البشرية أساس تعزيز كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة

الأكثر قراءة

تعطيل الأنشطة في 10 مدن كبرى بالصين والسكان يسارعون بتخزين المؤن، ماذا سيحدث اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف منها قفزة في البامية وجنون جديد للطماطم

تحول ملموس من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، ارتفاع 6 أصناف منها الزبدية وانخفاض 10 جنيهات في الفص

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع الرمان 10 جنيهات وانخفاض كبير في العنب الأحمر والجوافة

تصب في مصلحة إسرائيل، شروط بريطانيا لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع فلسطين

سقوط أخطر شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بالإسكندرية

بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads