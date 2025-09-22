الإثنين 22 سبتمبر 2025
خطوات التظلم على نتيجة مسابقة وظائف مياه الشرب والصرف الصحي

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم في تلقي طلبات تظلمات الراسبين في مسابقة وظائف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

 

وأشار الجهاز المركزي  إلى أن تقديم التظلمات سيكون عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية ، من خلال الرابط التالي هنا وذلك لمدة أسبوعين 

 

 

خطوات التظلم على نتيجة الاختبارات الإلكترونية 

ولمعرفة كيفية التظلم على الاستبعاد من كشوف المتقدمين يجب القيام بما يلي:

1- يحق للمتقدم لشغل الوظيفة أن يتظلم إلى الوزير المختص.

2- يتم التقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين أو من ترتيبه في هذه القوائم المبدئية.

3- تسجيل التظلم عبر بوابة الوظائف الحكومية عبر هذا الرابط

4- يقدم التظلم خلال أسبوعين من تاريخ إعلان القوائم أو علم المتقدم بها.

5- يتم سداد الرسم المنصوص عليه فى المادة 77 من القانون.

 

6-  يتم بحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات المقدمة من المتظلم.

 

موعد اعلان نتيجة التظلم 

 

7- يعلن الجهاز نتيجة فحص التظلم على موقع بوابة الوظائف الحكومية سواء برفض التظلم مع بيان أسباب الرفض أو بقبوله وأحقية المتظلم فى وجوده ضمن قائمة الناجحين أو بتعديل ترتيبه فيها وذلك كله فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من اليوم التالى لانقضاء المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

وكان قد أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي أجراه للمتقدمين لمسابقة شغل  عدد "36" وظيفة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

 

وأوضح الجهاز أن النتيجة متاحة الآن عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنا ويمكن للمتقدمين الاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل.
 

