المؤبد لعامل اقتحم شقة جواهرجي متنكرا في ملابس منتقبة بعابدين

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد بتهمة اقتحام شقة جواهرجى متنكرا في ملابس سيدة منتقبة ثم تعدى عليه وعلى زوجته بالضرب بقصد سرقة مشغولات ذهبية، بمنطقة عابدين في القاهرة.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من صاحب محل مجوهرات، يفيد فيه بتعرض منزله للسرقة بالإكراه، على يد شخص متنكر في ملابس "منتقبة"، واقتحم شقته وهدده بسلاح، ثم تعدى عليه وعلى زوجته بالضرب، واستولى على مشغولات ذهبية وفر هاربا، وعلى الفور تم تشكيل فريق للبحث والتحري.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة عاملا في محل بجوار محل المجنى عليه في منطقة عابدين، وكان يعلم باحتفاظه بمشغولات ذهبية داخل الشقة، وعلى علم بموعد عودته إلى منزله، حيث تنكر في ملابس "سيدة منتقبة " لإخفاء هويته وصعد إلى منزل الجواهرجي واقتحم شقته، وارتكب جريمته وفر هاربا.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.