الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المؤبد لعامل اقتحم شقة جواهرجي متنكرا في ملابس منتقبة بعابدين

متهم، فيتو
متهم، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد بتهمة اقتحام شقة جواهرجى متنكرا في ملابس سيدة منتقبة ثم تعدى عليه وعلى زوجته بالضرب بقصد سرقة مشغولات ذهبية، بمنطقة عابدين في القاهرة. 

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من صاحب محل مجوهرات، يفيد فيه بتعرض منزله للسرقة بالإكراه، على يد شخص متنكر في ملابس "منتقبة"، واقتحم شقته وهدده بسلاح، ثم تعدى عليه وعلى زوجته بالضرب، واستولى على مشغولات ذهبية وفر هاربا، وعلى الفور تم تشكيل فريق للبحث والتحري.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة عاملا في محل بجوار محل المجنى عليه في منطقة عابدين، وكان يعلم باحتفاظه بمشغولات ذهبية داخل الشقة، وعلى علم بموعد عودته إلى منزله، حيث تنكر في ملابس "سيدة منتقبة " لإخفاء هويته وصعد إلى منزل الجواهرجي واقتحم شقته، وارتكب جريمته وفر هاربا.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة منطقة عابدين القاهرة قسم شرطة عابدين مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

ربة منزل اتهمت خادمتها الأجنبية بسرقتها: سرقت دهبي تحويشة عمري

أخبار الحوادث اليوم: العثور على 18 قطعة أثرية فى البدرشين.. سقوط عصابة سرقة صناديق إشارات السكك الحديدية.. حبس البلوجر "أم سجدة" 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه

بعد سرقة الأسورة، المتحف المصري بالتحرير يستعرض دور المرممين في الحفاظ على الآثار (صور)

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"قلة احترام لممثل مصر"، ميدو يهاجم رابطة الأندية بسبب بيراميدز

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

ملف المدرب، أزمة بين الخطيب ومختار بسبب عودة البدري

تجويد مضر!

فجرها ترامب، التحذير من الباراسيتامول يثير مخاوف العالم والأطباء يكشفون مخاطر المسكنات

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

اليوم العالمي للغة الإشارة، الجندي: التاريخ الإسلامي مليء بنماذج من العلماء ذوي الهِمَم

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads