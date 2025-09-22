بعد سرقة الأسورة، المتحف المصري بالتحرير يستعرض دور المرممين في الحفاظ على الآثار (صور)

نشرت الصفحة الرسمية لـ المتحف المصري بالتحرير، صورا لبعض أعمال الترميم بالمتحف، وذلك عقب واقعة سرقة اسورة ذهبية نادرة للملك أمنمؤوبي من عصر الانتقال الثالث من المتحف مطلع الأسبوع الماضي.

دور المرممين بالمتحف المصري بالتحرير

واوضحت الصفحة أن قسم الترميم وصيانة الآثار بالمتحف المصري بالقاهرة ركيزة أساسية في منظومة الحفاظ على التراث الحضاري، حيث يقوم بمهام علمية وفنية دقيقة تهدف إلى صون القطع الأثرية الفريدة من عوامل التلف والزمن.



وأوضحت الصفحة أن قسم الترميم ليس مجرد ورشة عمل، بل هو مختبر متخصص يجمع بين الخبرة التاريخية والتقنيات الحديثة، ليعيد إلى الأثر قيمته الجمالية والتاريخية، فلا تقتصر جهود أخصائي الترميم على المعالجة الفيزيائية للقطع الأثرية فقط، بل تمتد لتشمل توثيقًا دقيقًا لكل مرحلة من مراحل العمل، مما يتيح للباحثين والمؤرخين قاعدة بيانات غنية.



دور قسم الترميم بالمتحف المصري بالتحرير في حفظ الآثار

ويتركز الدور المحوري لقسم الترميم في الحفاظ على الذاكرة الإنسانية، ويسهم في ضمان استمرارية المعرفة بالتراث المصري القديم للأجيال القادمة.

وتجسدت مهارة متخصصي الترميم بالمتحف المصري في التعامل مع الكثير من القطع الحيوية الهامة، وإعادة ملامحها مرة أخرى بعد آلاف السنين.

وضربت الصفحة الرسمية للمتحف أمثلة على أشهر عمليات الترميم الذي قام بها العاملين بالمتحف وأبرزها الرسم الجداري المنقول من المقبرة رقم 100 بمنطقة الكوم الأحمر بمحافظة قنا، والذي يعود تاريخه إلى حوالي 6000 عام، وهى أقدم مقبرة معروفة في مصر تحتوي على رسومات ملونة، ونقلت عام 1898 إلى المتحف المصري، وتولى المختصون في بدايات القرن العشرين مهمة إعادة بنائها وصيانتها، مستخدمين منهجيات علمية تضمن استقرار المادة الأثرية.

وأتاح هذا الجهد إمكانية دراسة محتوى الرسم الذي يصور قوارب أحدها به سقيفة تظلل شخصًا، ربما صاحب المقبرة، وفي الناحية اليسرى السفلية يظهر رجلًا يسيطر بمقمعته على 3 أسرى مقيدين، ويعتقد أن المتوفي صاحب المقبرة كان إما حاكمًا أو فردًا من أفراد النخبة ذات المكانة المرموقة؛ مما يساهم في فهم أعمق للحقبة التاريخية التي يمثلها.

