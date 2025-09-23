الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
حوادث

ربة منزل اتهمت خادمتها الأجنبية بسرقتها: سرقت دهبي تحويشة عمري

متهمة
متهمة

استمعت  نيابة السلام  إلى أقوال ربة منزل اتهمت خادمتها الأجنبية بسرقتها في منطقة السلام، ورفضت التنازل عن المحضر، وطالبت بحقها.  
وأضافت المجني عليها أن الأجنبية سرقت منها كمية من المشغولات الذهبية وزنت نصف كيلو، قائلة: "سرقت تحويشة عمري، أنا بحوش الفلوس في دهب وشايلاهم للزمن".

وقالت المتهمة بعد حضور مترجم للتحقيقات معها إنها كانت تنتوي السفر إلى بلدها، ومن أجل ذلك حرصت على جمع أكبر قدر من الأموال والذهب لتأخذه معها.

وأضافت المتهمة أنها استغلت تواجد صاحبة الشقة في العمل، ثم سرقت كمية من المشغولات الذهبية واحتفظت بها، ولم تتمكن من بيعها حيث ضبطتها الأجهزة الأمنية سريعا.


سرقة مشغولات ذهبية بالسلام

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول، يفيد بضبط سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة القسم لقيامها بارتكاب واقعة سرقة (مشغولات ذهبية – مبلغ مالي) من داخل مسكن إحدى السيدات "محل عملها" والكائن بدائرة القسم.
بمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

