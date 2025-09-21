برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

فاز فريق برشلونة، على نظيره خيتافي، بنتيجة 3-0، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2025-2026.

فوز برشلونة على خيتافي

سجل أهداف برشلونة كل من؛ فيران توريس في الدقائق 15 و34 وداني ألمو هدف في الدقيقة 68.

تشكيل برشلونة أمام خيتافي

في حراسة المرمى: خوان جارسيا.

في خط الدفاع: جوليس كوندي، وإريك جارسيا، وأندرياس كريستنيسين، وجيرارد مارتين.

في خط الوسط: بيدري، وداني أولمو، وفرينكي دي يونج.

في خط الهجوم: رافينيا، وروبرت ليفاندوفسكي، وفيران توريس.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: فويتشيك تشيزني، ورونالد أراخو، وباو كوبارسي، وماركوس راشفورد، وفيرمين لوبيز، ومارك كاسادو، ومارك بيرنال، وجوفري تورنتس، وروني بردغجي، وأنطونيو فرنانديز كاسينو، ودييجو كوشين.

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري خلف المتصدر ريال مدريد بفارق 2 نقطة، أما خيتافي فيحتل المركز السادس بـ 9 نقاط.

وكان ريال مدريد حقق فوزًا في مباريات الجولة ذاتها، بهدفين دون مقابل أمام إسبانيول، ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني بـ15 نقطة.

تاريخ مواجهات برشلونة وخيتافي

التقى برشلونة ضد خيتافي فى 44 مباراة سابقة، وكان التفوق الأكبر من نصيب برشلونة الذي فاز في 30 مباراة، مقابل فوز خيتافي في 4 مباريات، وحسم التعادل 10 مواجهات بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

سجل لاعبو برشلونة 93 هدفًا في مرمى خيتافي، فيما استقبلت شباكهم 31 هدفًا.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 21 هدفًا.

