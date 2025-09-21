الأحد 21 سبتمبر 2025
أخبار مصر

أنشودة "قمر سيدنا النبي" تشعل الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية خلال حفل "صحح مفاهيمك"

حفل وزارة الأوقاف،
أشعل المنشد محمود هلال الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال حفل الإطلاق الشعبي لمبادرة "صحح مفاهيمك" من وزارة الأوقاف.

أنشودة "قمر سيدنا النبي" تشعل الصالة المغطاة بالمدينة الرياضيةبحفل "صحح مفاهيمك" 

وقدم هلال مجموعة من الأناشيد الدينية مثل أنشودة "قمر سيدنا النبي" والتي تفاعل معها الحضور. 

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرعاية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م، المبادرة الوطنية الشاملة "صحح مفاهيمك"، بالتزامن مع فعالياتها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجميع محافظات الجمهورية.

 

أخبار مصر اليوم: موقف وزارة الأوقاف من تهجير الشعب الفلسطيني.. ووفود أجنبية ترصد القمر الدموي بسماء حلوان.. تأثير زلزال تركيا على القاهرة

تفاصيل حفل وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي بحضور السيسي

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة ووزارة الأوقاف في بناء الإنسان الذي يمثل محورًا رئيسًا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠. 

