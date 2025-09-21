أنشودة "قمر سيدنا النبي" تشعل الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية خلال حفل "صحح مفاهيمك"

أشعل المنشد محمود هلال الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال حفل الإطلاق الشعبي لمبادرة "صحح مفاهيمك" من وزارة الأوقاف.

أنشودة "قمر سيدنا النبي" تشعل الصالة المغطاة بالمدينة الرياضيةبحفل "صحح مفاهيمك"

وقدم هلال مجموعة من الأناشيد الدينية مثل أنشودة "قمر سيدنا النبي" والتي تفاعل معها الحضور.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرعاية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م، المبادرة الوطنية الشاملة "صحح مفاهيمك"، بالتزامن مع فعالياتها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجميع محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة ووزارة الأوقاف في بناء الإنسان الذي يمثل محورًا رئيسًا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

