الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسوان: الانتهاء من حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم

محافظ أسوان
محافظ أسوان

 أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الانتهاء من حصر وحدات الإيجار القديم وتصنيفها بين متميزة ومتوسطة واقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال فترة الـ 7 سنوات، وفقًا للقائمة المعتمدة من مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان، وبحضور القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال إلى عقد إجتماع للجنة العليا الأسبوع المقبل، لتسليم محاضر اللجان الفرعية بما يضمن تحقيق الجاهزية الكاملة لبدء التنفيذ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون. 

 

وأشار إلى أن إهتمام الدولة المصرية بتحقيق مصلحة المواطن حيث أن الهدف من القانون ليس زيادة الأعباء على أى طرف، وإنما تحقيق العدالة المتوازنة بين المالك والمستأجر، ودعم جهود الدولة فى تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقات التعاقدية، فضلًا عن حماية حقوق جميع الأطراف، ولن تسمح مطلقًا بوقوع أي ضرر، وأن التطبيق سيتم وفقًا لخطة مدروسة تحقق الصالح العام وتضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان إيجار قديم قيادات تعليم دين

مواد متعلقة

محافظ أسوان يتفقد مدارس قرى أبو الريش بحرى وقبلى (صور)

محافظ أسوان: خطط شاملة لزيادة التحصيل الدراسى للطلاب (صور)

محافظ أسوان يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الحر والعاصفة الترابية

محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

الأكثر قراءة

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

تفاصيل طرد المغنية العالمية دوا ليبا لمدير أعمالها بسبب فلسطين

قرار جمهوري بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

تنظيم الاتصالات: إيقاف توريد أي أجهزة تعمل بتكنولوجيا الجيل الثالث بداية من هذا الموعد

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

فيريرا يفاضل بين ثنائي الزمالك لتعويض غياب بيزيرا أمام الجونة

أحضان وقبلات ترامب لأرملة تشارلي كيرك تثير الجدل، والنشطاء: الرئيس الحنين رزق (فيديو)

خدمات

المزيد

قفزة جديد في أسعار الطماطم بالأسواق اليوم

الأونصة تسجل مستويات جديدة، الذهب يواصل الصعود ويهز الأسواق العالمية

آخر تطورات أسعار الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 22-9-2025

سعر الجنيه الذهب يتخطى 40 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم بيع شيء يمكن استعماله في أمر مباح أو محرم في نفس الوقت

يستحب فيه الدعاء، فضائل شهر ربيع الثاني وأهم الأحداث التاريخية فيه

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads