عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة صادمة أثارت حالة من الغضب، بعدما تعرضت طالبة بالصف الأول الثانوي، تبلغ من العمر 15 عامًا، لمحاولة تحرش من مدير مدرستها.

وعقب تحرير محضر بالواقعة، أكدت أسرة الطالبة أن ابنتهم تعاني من حالة نفسية سيئة بعد الحادث الذي وقع في ثالث أيام العام الدراسي الجديد.

وأثارت الواقعة موجة غضب واسعة بين أولياء الأمور والمواطنين، الذين طالبوا بفرض رقابة صارمة على المدارس وضمان بيئة تعليمية آمنة لأبنائهم.

تفاصيل الواقعة كشفتها التحريات، حيث تبين أن مدير المدرسة ويدعى "م.ف.ف" 58 سنة، شبين القناطر القليوبية، استدرج الطالبة إلى غرفة المصلية داخل المدرسة، وعرض عليها هاتفًا محمولًا وخاتم ذهب مقابل ملامسة أجزاء من جسدها، والطالبة رفضت مساومته واعتدت عليه بالضرب، قبل أن تهرب وتبلغ شقيقها الذي سارع بالاتصال بالنجدة.

وعلى الفور تمكن المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

كما أسفر فحص هاتفه المحمول وخزينة مكتبه عن العثور على عدد كبير من الصور والفيديوهات الخادشة للحياء لطلاب آخرين، بجانب مقتنيات وأموال كان يستخدمها في استدراج ضحاياه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، فيما شدد أهالي المنطقة على ضرورة محاسبة المتهم وفرض رقابة مشددة على المؤسسات التعليمية لضمان حماية الطلاب.

