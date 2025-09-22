الإثنين 22 سبتمبر 2025
مصرع شقيقتين سقطتا من شرفة منزلهما في القليوبية

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًّا، حيث لقيت شقيقتين مصرعهن عقب سقوطهن من شرفة منزلهن إثر نشوب خلافات أسرية.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاتين من شرفة مسكنهما بدائرة قسم شرطة الخصوص.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع الشقيقتين متأثرتين بإصابتهما، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى ووضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة التحقيقات، وأمرت بالتصريح بدفن الجثمانين عقب ورود تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث للوقوف على ملابسات الحادث.
 

