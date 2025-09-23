تعديل المخطط الاستراتيجي لمدينتي بنها والخانكة

اعتمد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تعديل المخطط الاستراتيجى لمدينتي بنها والخانكة، والذي تم إعداده بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

تعديل المخطط الاستراتيجى لمدينتي بنها والخانكة

ونشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة القليوبية رقم 770 لسنة 2025، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لمركز ومدينة بنها، وذلك في العدد 212 في 23 سبتمبر 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، نص التعديلات على النحو التالي:

يعدل المخطط التفصيلي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها مع استيفاء كل الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

يعدل جزء من المخطط التفصيلي بأتريب - عزبة المربع - مدينة بنها باسم المواطن حمادة محمد أحمد لإلغاء شارع بعرض (6)، بالمخطط التفصيلي بمنطقة (3) طبقا للخرائط المعتمدة

تعديل المخطط التفصيلي بناحية بنها الجديدة - حوض الرمل (9) - الزهور الجديدة - شارع الغاز - مدينة بنها باسم المواطن سامح عبد العليم عبد الباقي السيد وآخرين لإلغاء شارع بعرض (10) ويطول حوالي (30) تقريبا لمروره في ملكية المواطنين مقدمي الطلب بالمخطط التفصيلي بمنطقة رقم (1) طبقا للخرائط المعتمدة.

تعديل المخطط التفصيلي بناحية كفر بطا التابعة للوحدة المحلية بطا باس المواطن فؤاد محمد فؤاد عبد المعطى التعديل عرض شارع من (4 متر) إلى (6 متر) طبقا للتراخيص الصادرة وإدراج شارع بعرض (6 متر) صفا للرائط المعتمدة.

تعديل المخطط التفصيلي بناحية منشأة دياب بتمدة باسم المواطن محمد جودة عبد الفتاح إسماعيل بإدراج شارع بعرض (4 متر) وإلغاء امتداد شارع بعرض (4 متر) طبقا للطبيعة وطبقا للخرائط المعتمدة.

تعديل المخطط التفصيلي بناحية منشأة دياب - بتمدة باسم المواطن السيد عيد طه عبد المقصود وآخرين بإدراج شارع بعرض (4 متر) داخل ملكيتهم وطبقا للخرائط المعتمدة.

تعديل المخطط التفصيلي بناحية بتمدة باسم المواطن السيد عبد الحميد عبد اللطيف بإدراج شارع بعرض (6 متر) داخل ملكيتهم وطبقا للخرائط المعتمدة.

يعدل المخطط التفصيلي التابع للوحدة المحلية لمدينة الخصوص مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

تغيير استخدام قطعة أرض بمساحة 6419 متر مربع تقريبا من سكني إلى ديني باسم الأنيا نوفير أسقف شبين القناطر

استخدام قطعة أرض بمساحة 2878 متر مربع من سكني إلى تعليمي باسم المواطن حسين إبراهيم عبد العال.

حذف وإدراج شوارع بعرض (10 متر) طبقا لحدود الملكيات وموافقة الملاك بالمنطقة كما هو موضح بالخرائط المعتمدة.

ثالثًا: يعدل المخطط التفصيلي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

تعديل المخطط التفصيلي بناحية كفر عبيان - أبو زعبل باسم المواطن أحمد فوزي مصلح أحمد الشحري وآخرين يحذف عدد (2) شارع بعرض (6 متر) غير موجودين بالطبيعة وواردين بالمخطط التفصيلي، ولا ينتج على ذلك قطع حبيسة وإدراج عدد (2) شارع بعرض (6 متر) قائم بالطبيعة طبقا لعقود الملكية وللخرائط المعتمدة.

تعديل المخطط التفصيلي بناحية أبو زعبل باسم المواطن محمد السيد درويش على بعد شارع موجود بالطبيعة ووارد بالمخطط التفصيلي ولكنه غير مستمر حتى قطعة مقدم الطلب وحذف جزء من شارع بعرض (6 متر) غير موجود بالطبيعة ووارد بالمخطط التفصيلي مار بقطعة أرض ملك حسين عبد الرحمن السيد الوكيل وآخرين ولا ينتج عن ذلك قطع حبيسة وطبقا للخرائط المعتمدة.

تعديل المخطط التفصيلي بناحية سندوة - المنايل المنطقة (1) باسم المواطن محمد حجازي سعيد عبد ربه بإدراج شارع بعرض (4 متر) بالمخطط التفصيلي طبقا محمد حجازی اللطبيعة وطبقا لخرائط المعتمدة.

تعديل المخطط التفصيلي بناحية كفر حمزة المنايل باسم المواطنين محمد على السيد على حمد، مروة حسين محمد محمد أحمد، عزيزة محمود منصور محمد، وليد حسين محمد محمد، أحمد حسين محمد محمد منطقة (1) بإدراج شارع بعرض (6 متر) بالمخطط التفصيلي طبقا للخرائط المعتمدة.

يعدل المخطط التفصيلي التابع للوحدة المحلية لحي شرق شبرا الخيمة، مع استيفاء كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

تغيير استخدام قطعة الأرض من سكني إلى تجاري ملك المواطن عزت عبد الحفيظ طبقا للخرائط المعتمدة.

