تجديد حبس ربة منزل أجنبية متهمة بسرقة شقة مخدومتها في السلام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس ربة منزل أجنبية متهمة بسرقة شقة مخدومتها في منطقة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقالت المتهمة بعد حضور مترجم للتحقيقات معها إنها كانت تنتوي السفر إلى بلدها، ومن أجل ذلك دأبت على جمع أكبر قدر من الأموال والذهب لتأخذه معها.

وأضافت المتهمة أنها استغلت تواجد صاحبة الشقة في العمل ثم سرقت كمية من المشغولات الذهبية واحتفظت بها، ولم تتمكن من بيعها حيث ضبطتها الأجهزة الأمنية سريعا.

سرقة مشغولات ذهبية بالسلام

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول، يفيد بضبط سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة القسم لقيامها بارتكاب واقعة سرقة (مشغولات ذهبية – مبلغ مالي) من داخل مسكن إحدى السيدات "محل عملها" والكائن بدائرة القسم.



بمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.