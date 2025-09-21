الأحد 21 سبتمبر 2025
تجديد حبس ربة منزل أجنبية متهمة بسرقة شقة مخدومتها في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس ربة منزل أجنبية متهمة بسرقة شقة مخدومتها في منطقة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقالت المتهمة بعد حضور مترجم للتحقيقات معها إنها كانت تنتوي السفر إلى بلدها، ومن أجل ذلك دأبت على جمع أكبر قدر من الأموال والذهب لتأخذه معها.

وأضافت المتهمة أنها استغلت تواجد صاحبة الشقة في العمل ثم سرقت كمية من المشغولات الذهبية واحتفظت بها، ولم تتمكن من بيعها حيث ضبطتها الأجهزة الأمنية سريعا.

 

سرقة مشغولات ذهبية بالسلام

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول، يفيد بضبط سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة القسم لقيامها بارتكاب واقعة سرقة (مشغولات ذهبية – مبلغ مالي) من داخل مسكن إحدى السيدات "محل عملها" والكائن بدائرة القسم.


بمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

