من بيت لبيت..انطلاق حملة بيطرية شاملة بأسيوط لحماية الثروة الحيوانية (صور)

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط، الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك تحت رعاية اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تحت شعار: "من بيت لبيت.. بيطري أسيوط وقاية وأمان".

تأتي تلك الحملة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

تحصين 90% من إجمالي الثروة الحيوانية على مستوى أسيوط

وبدأت فعاليات الحملة يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025، وتستهدف تحصين 90% من إجمالي الثروة الحيوانية على مستوى محافظة أسيوط، من خلال فرق بيطرية تجوب القرى والنجوع بكافة مراكز أسيوط الإحدى عشر.

وتُنفذ الحملة تحت إشراف ميداني مباشر من الدكتور جمال سيد أحمد، مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، والدكتور شوقي مجدي طوبيا، مدير إدارة الطب الوقائي، ويقود أعمال التنفيذ فريق متميز من أطباء الإدارات والوحدات البيطرية على مستوى المحافظة، إلى جانب دمج عدد من المتدربين الشباب لتعزيز مهاراتهم الميدانية ورفع كفاءتهم العملية.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط أن الحملة لا تقتصر على خدمات التحصين والتسجيل والترقيم فقط، بل تمثل أيضًا منصة تدريبية حقلية لإعداد جيل جديد من الكوادر البيطرية الشابة، القادرة على العمل بكفاءة في مواجهة التحديات البيطرية وحماية الثروة الحيوانية.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، ونائب الوزير المهندس مصطفى الصياد، وتحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية برئاسة الدكتور حامد موسى الأقنص.

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