افتتاح مركز صحة وسلامة الغذاء ومعمل الدراسات العليا بطب بيطري أسيوط (صور)

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، عددًا من مشروعات التطوير بكلية الطب البيطري، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 10 ملايين جنيه، وذلك في إطار خطة الجامعة لتعزيز البنية التحتية وتطوير العملية التعليمية والبحثية.

وتضمنت الافتتاحات مركز الدكتور أحمد المنشاوي التخصصي لصحة وسلامة الغذاء بعد تطويره، ورفع كفاءة معمل الدكتور أحمد حسن سيد للدراسات العليا والبحوث بقسم الخلية والأنسجة، وذلك تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش، عميدة الكلية.

شهد فعاليات الافتتاح: الدكتور جمال بدر، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيناس أحمد عبد الحافظ، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مؤمن عبد العظيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف محمد عبد المالك، رئيس قسم صحة وسلامة وتكنولوجيا الغذاء ومدير مركز الدكتور أحمد المنشاوي التخصصي لصحة وسلامة الغذاء، والدكتور شحاته الضبع، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، ومحمد عبد المعطي، أمين الكلية، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، ومهندسي ومشرفي إدارة الإنشاءات الهندسية بالجامعة.

افتتاح مركز الدكتور أحمد المنشاوي التخصصي لصحة وسلامة الغذاء

وافتتح رئيس جامعة أسيوط مركز الدكتور أحمد المنشاوي التخصصي لصحة وسلامة الغذاء بعد تطويره الشامل، بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه، بهدف رفع كفاءة بنيته التحتية وفقًا للمعايير الفنية الدولية.

وشملت أعمال التطوير تركيب أرضيات من الجرانيت لمتانته وسهولة تنظيفه، وتكسية الجدران بسيراميك قطع ليزر المقاوم للبقع والمُصمم لتيسير التعقيم، بما يتوافق مع اشتراطات معامل الميكروبيولوجي.

كما تم استخدام جرانيت "جلاكسي أسود" لأسطح العمل، إلى جانب تزويد المركز بأحواض وخلاطات من خامة ستانلس ستيل 304 التركي المعتمد، لضمان أعلى درجات النظافة والكفاءة.

اعتماد ISO/IEC 17025 من الهيئة المصرية العامة للاعتماد

ويأتي هذا التطوير ضمن استعداد المركز للتقدم للحصول على اعتماد ISO/IEC 17025 من الهيئة المصرية العامة للاعتماد (EGAC)، وهو من الشروط الأساسية لاعتماد اختبارات الأغذية من قبل هيئة سلامة الغذاء، بما يضمن تقديم خدمات تحليل دقيقة ومعتمدة لتحديد صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي.

كما افتتح رئيس جامعة أسيوط معمل الدكتور أحمد حسن سيد للدراسات العليا والبحوث بقسم الخلية والأنسجة، والذي خضع لتطوير شامل وتجهيز بأحدث الأجهزة العلمية والتقنية بتكلفة بلغت نحو 8 ملايين جنيه، ليشكل نقلة نوعية تدعم الباحثين في إنجاز أبحاثهم داخل بيئة بحثية متكاملة.

وتضمنت التجهيزات الجديدة تزويد المعمل بوحدة تصوير متكاملة مزودة ببرامج تحليل مورفومتري، وميكروسكوب تصويري عالي الكفاءة، إلى جانب جهاز ميكروتوم لتقطيع الشرائح، وجهاز تراتوم بتكلفة تقارب 3 ملايين جنيه، وأفران للتجفيف، وهود للأبخرة، بما يسهم في تعزيز دقة تحضير العينات النسيجية ورفع كفاءة البحث العلمي في مجال الأنسجة الدقيقة، وفقًا للمعايير الدولية للنشر.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن افتتاح المشروعات الجديدة بكلية الطب البيطري يُجسِّد التزام جامعة أسيوط بدعم الكليات العلمية والارتقاء بالبنية التحتية للمنشآت التعليمية والبحثية، بما يتيح بيئة أكاديمية متكاملة تُلبّي احتياجات الطلاب والباحثين.

وأوضح أن الجامعة لا تدّخر جهدًا في توفير الإمكانات اللازمة لتطوير منظومة التعليم الطبي البيطري، بما يواكب المعايير الدولية ويُعزز من دور الكلية في تقديم خدمات مجتمعية فعّالة، خاصة في مجالي الوقاية البيطرية وسلامة الغذاء، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

من جانبها، أعربت الدكتورة مديحة درويش عن بالغ امتنانها لدعم إدارة الجامعة المتواصل، مشيدة بجهود التطوير التي تمثل نقلة نوعية في البنية التحتية للكلية، وتُسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة بحثية حديثة تعزز من قدرات الطلاب والباحثين، وتمكن الكلية من أداء رسالتها في خدمة المجتمع والقطاع البيطري بكفاءة.

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