أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في قطر 23- 9- 2025

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا في جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثير من القطريين على شراء المشغولات الذهبية، والسبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بسوق الذهب القطري اليوم عند 439 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 403 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 384 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 329 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 256 ريالا قطريا.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وسط تزايد التوقعات بمواصلة خفض معدلات الفائدة الأميركية، إضافة إلى تراجع طفيف للدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3743.33 دولارًا للأونصة، بعدما سجل مستوى تاريخيًا عند 3758.03 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

اسعار الذهب اليوم فى قطر

فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 3778.50 دولارًا. وتراجع مؤشر الدولار 0.1%، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب.

ويترقب المستثمرون خطاب جيروم باول، رئيس الفدرالي، سعيًا لاستخلاص إشارات حول توجهات السياسة النقدية، إلى جانب تصريحات مرتقبة لمسؤولين آخرين في الفدرالي هذا الأسبوع.

