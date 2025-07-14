رئيس شعبة الذهب يكشف مصير الأسعار ويوجه نصيحة للمواطنين

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية: إن أسواق الذهب العالمية تعيش حالة من التذبذب اليومي بسبب تأثيرات الأحداث الدولية والنزاعات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن هذا التباين ينعكس فورًا على السوق المحلي المصري.

تذبذب عالمي ينعكس محليًا

وأوضح ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن:سعر أوقية الذهب يوم الجمعة الماضي سجّل 3355 دولارًا ثم ارتفع صباح اليوم (الإثنين) إلى 3375 دولارًا لكنه عاد وانخفض مجددًا إلى 3355 دولارًا حتى لحظة المداخلة

عيار 21 يسجل 4650 جنيهًا

وعن السوق المحلي، أشار رئيس الشعبة إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 - الأكثر تداولًا في مصر - يسجّل حاليًا 4650 جنيهًا، مؤكدًا أن الأسعار في السوق المحلي تتأثر بعاملين رئيسيين:

سعر الأوقية في البورصة العالمية

قوى العرض والطلب المحلية

نصيحة للمستهلكين:

وقال إن من يرغب في الشراء أو البيع عليه متابعة السوق باستمرار، فالتغيرات السريعة أصبحت سمة يومية في ظل الظروف العالمية المتقلبة."

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