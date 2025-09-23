الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن ارتطام في المياه وصوت انفجار بعدن اليمنية

هيئة بحرية، فيتو
هيئة بحرية، فيتو

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن هيئة بريطانية، أن هناك 
بلاغا عن واقعة على بعد 120 ميلا إلى الشرق من عدن باليمن.

وبحسب الوكالة الإخبارية فإن ربان سفينة أبلغ عن ارتطام في المياه وصوت انفجار في محيطها.

كما اتضح أن السفينة وطاقمها بخير وتواصل الإبحار إلى ميناء الوصول التالي.

وقبل وقت سابق قالت وكالة رويترز، نقلا عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنه تم رصد مقذوف مجهول يسقط في البحر على مسافة من سفينة على بعد 178 ميل شمال غرب ميناء الحديدة اليمني.

 وقوع انفجار في البحر الأحمر

وفي وقت لاحق، أعلنت شركة "إمبري" المتخصصة في الأمن البحري، عن وقوع انفجار في البحر الأحمر بالقرب من  سفينة تجارية ترفع علم ليبيريا وتعود ملكيتها لإسرائيل.

 الأهداف المحتملة لجماعة الحوثي في اليمن

وأوضحت الشركة في بيان، أن التقييمات الأولية تشير إلى أن السفينة كانت ضمن الأهداف المحتملة لجماعة الحوثي في اليمن، مؤكدة أن السفينة واصلت مسارها بعد الحادث، وأن الطاقم بخير ولم يُصب بأذى.

جماعة الحوثي تواصل استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل

وتواصل جماعة الحوثي استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة بتاريخ 7 أكتوبر 2023، معلنة دعمها للفلسطينيين في صراعهم مع الاحتلال الإسرائيلي.

