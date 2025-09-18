الخميس 18 سبتمبر 2025
صافرات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب بسبب صاروخ أطلق من اليمن

تل أبيب، فيتو
تل أبيب، فيتو

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الخميس، بدوي صافرات الإنذار في القدس المحتلة وتل أبيب إثر رصد صاروخ أطلق من ‎اليمن.

 

تعرض أحد الفنادق في إيلات المحتلة لإصابة مباشرة

 ومنذ قليل، تعرض أحد الفنادق في إيلات المحتلة لإصابة مباشرة بعد اختراق مسيرة أجواء إسرائيل.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن مسيرة أطلقها الحوثيون سقطت في إيلات ولا أنباء عن إصابات.

وقال جيش الاحتلال: سقوط مسيرة في إيلات وفرق الإنقاذ والإسعاف تعمل في المنطقة.

 

مقتل 6 جنود إسرائيليين في غزة وعلى الحدود مع الأردن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل 6 ضباط وجنود إسرائيليين خلال عمليات عسكرية في قطاع غزة وعلى الحدود مع الأردن، في وقت تشهد فيه جبهات القتال تصعيدًا متواصلًا.

