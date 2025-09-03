تداول 19 ألف طن و1194 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ عددها (7) سفن، وتم تداول (19000) طن بضائع و(1194) شاحنة، و(262) سيارة.

وأوضح المركز بأن حركة الواردات شملت (6000) طن بضائع و(711) شاحنة و(212) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (13000) طن بضائع و(483) شاحنة و(50) سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم الأربعاء، السفينة ALcudia Express، بينما تغادر السفينتين Belagos Express، Poseidon Express، والذي استقبلهما بالأمس.

بينما شهد ميناء نويبع تداول (3000) طن بضائع و(270) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آيلة والحسين.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2026 راكبا بموانيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.