الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 19 ألف طن و1194 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ عددها (7) سفن، وتم تداول (19000) طن بضائع و(1194) شاحنة، و(262) سيارة.

وأوضح المركز بأن حركة الواردات شملت (6000) طن بضائع و(711) شاحنة و(212) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (13000) طن بضائع و(483) شاحنة و(50) سيارة.

واستقبل  ميناء سفاجا اليوم الأربعاء، السفينة ALcudia Express، بينما تغادر السفينتين Belagos Express، Poseidon Express، والذي استقبلهما بالأمس.

بينما شهد ميناء نويبع تداول (3000) طن بضائع و(270) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آيلة والحسين.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2026 راكبا بموانيها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة شرطة موانئ بورسعيد موانئ الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا

مواد متعلقة

كامل الوزير يبحث مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني سبل دعم قطاع الصناعة

حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

تبدأ من 350 جنيها، أسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب

تداول 13 ألف طن بضائع و581 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

وزير النقل يشارك الصين احتفالاتها بالذكرى الـ 80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية

فصل نهائي لـ رئيس قطار وكمساري من الخدمة بعد تركهما الرحلة في محطة المراغة

مع السلامة يا زول، تسيير القطار العاشر لتسهيل عودة الأشقاء السودانيين إلى بلادهم (صور)

القومية للأنفاق تحذر سكان هذه المناطق بسبب المونوريل

الأكثر قراءة

برسالة مؤثرة، علاء مبارك يكشف عدم تجاوزه أحزان وفاة ابنه رغم مرور 16 عامًا

ضبط تشكيل عصابي بحوزته كبتاجون وترامادول بقيمة 240 مليون جنيه في الشرقية

بصورة من المستشفى، زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية

أخبار مصر: الصين ترعب العالم بالثالوث النووي، خبير يكشف سر دفن سكان قرية في السودان، قصة غدر الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

تعزيز التعاون الاقتصادي وتطورات حرب غزة تتصدران مباحثات السيسي وولي عهد البحرين

استمرار تدريبات "النجم الساطع 2025" بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

هجوم على متجر برشلونة احتجاجا على صفقة رعاية إسرائيلية (فيديو)

وسط حراسة أمنية مشددة، تشييع جثامين 8 عناصر إجرامية بالدقهلية (صور)

خدمات

المزيد

بعد الارتفاعات الكبيرة، آخر تطورات سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء بالصاغة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخطف في منام العزباء وعلاقته بوجود أشخاص يخططون لإيذائها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل الدعاء مستجاب يوم المولد النبوي؟ اعرف أقوال العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads