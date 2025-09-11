جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن (فيديو وصور)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وجاء في بيان جيش الاحتلال في "تلجرام"، أن قوات الجو الإسرائيلية "اعترضت صاروخًا أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "تم اعتراض صاروخٍ أُطلق من اليمن من قبل القوات الجوية الإسرائيلية".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق إنذار جوي في عدد من مناطق البلاد بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة والبيئة في اليمن مساء أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف إلى 166 قتيلا وجريحًا في حصيلة غير نهائية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات سلاح الجو أغارت يوم الأربعاء، على أهداف عسكرية للحوثيين في منطقتي صنعاء والجوف.

وأفاد في بيان بأن سلاح الجو استهدف معسكرات إلى جانب مقر مديرية الإعلام العسكري للحوثيين، بالإضافة إلى موقع تخزين وقود استخدم لأنشطة عسكرية.

وذكر الجيش أن هذه الغارات جاءت في ضوء الهجمات المتكررة التي ينفذها الحوثيون على إسرائيل والتي تشمل إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ أرض-أرض.

