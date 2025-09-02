الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
أخبار مصر

حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (8) سفن وتم تداول (66000) طن بضائع و(1040) شاحنة و(313) سيارة.

 شملت حركة الواردات (7000) طن بضائع و(578) شاحنة و(245) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (59000) طن بضائع و(462) شاحنة و(68) سيارة.


استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين Belagos Express، Poseidon Express بينما تغادر السفينة XIN HAI TONG وعلى متنها 46 ألف طن فوسفات متجهة إلى بلجيكا والسفينة ALcudia Express، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين AN TING، ALcudia Express وغادرت السفينتين Belagos Express، Poseidon Express. 

وشهد ميناء نويبع تداول (5400) طن بضائع و(542) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن  هى آور، آيلة والحسين.


وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2100 راكبا. 
 

