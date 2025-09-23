تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفانتي في الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفًا على ليفانتي اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري.

نادي ريال مدريد حقق فوزًا في الجولة الماضية أمام إسبانيول بهدفين دون رد، وسجل له إيدير ميليتاو وكيليان مبابي.

وليفانتي حقق فوزًا كبيرًا أمام جيرونا بأربعة أهداف دون رد في الجولة الخامسة للدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، أما ليفانتي يتواجد في المركز السادس عشر بـ 4 نقاط.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفانتي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، دين هويسن، إيدير ميليتاو، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني.

خط الوسط المهاجم: إبراهيم دياز، أردا جولر، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام ليفانتي

تذاع مباراة ريال مدريد وليفانتي عبر قناة beIN sports HD 1.

وشهدت قائمة الملكي أمام ليفانتي عودة المدافع الإسباني دين هويسين بعد تعرضه للإيقاف، والذي غاب على أثره من المواجهة الماضية أمام إسبانيول.

قائمة ريال مدريد لـ مباراة ليفانتي

وضمت القائمة التي أعلنها تشابي ألونسو لمواجهة ليفانتي 24 لاعبا هم:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - سيرجيو ميستري.

في خط الدفاع: داني كارفخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - دافيد خيمنيز - دين هويسين.

في خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - أردا جولر - داني سيبايوس - جود بيلينجهام - كامافينجا.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - ماستانتونو - إندريك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.