ألونسو يختار 24 لاعبا في قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه الرسمية، استعدادا لمواجهة ليفانتي، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم “لاليجا”.

موعد مباراة ريال مدريد أمام ليفانتي بالدوري الإسباني

وتقام مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي التي تجمع بين الطرفين، غدا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الملكي عودة المدافع الإسباني دين هويسين بعد تعرضه للإيقاف، والذي غاب على أثره من المواجهة الماضية أمام إسبانيول.

قائمة ريال مدريد لـ مباراة ليفانتي

وضمت القائمة التي أعلنها تشابي ألونسو لمواجهة ليفانتي 24 لاعبا هم:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندريه لونين - سيرجيو ميستري.

في خط الدفاع: داني كارفخال - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - دافيد خيمنيز - دين هويسين.

في خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - أردا جولر - داني سيبايوس - جود بيلينجهام - كامافينجا.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - ماستانتونو - إندريك.

قرار ريال مدريد بخصور حضور حفل البالون دور

فيما كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد قرر مقاطعة حفل الكرة الذهبية ، المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس، وهي خطوة لم تأتِ مفاجئة بعدما ترددت الأنباء منذ أيام عن غياب النادي الملكي عن الحدث.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد اختارت عدم الحضور كمؤسسة، لكنها لم تمنع لاعبيها ولاعباتها المرشحين من التواجد بشكل فردي إذا رغبوا في ذلك.

وبالنسبة للاعبي الفريق الأول، فإن مشاركتهم تبدو شبه مستحيلة، نظرًا لانشغالهم بمواجهة ليفانتي، غدًا الثلاثاء، في فالنسيا.

