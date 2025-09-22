الإثنين 22 سبتمبر 2025
القرار النهائي لـ ريال مدريد بشأن حضور حفل الكرة الذهبية

 كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد قرر مقاطعة حفل الكرة الذهبية، المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس، وهي خطوة لم تأتِ مفاجئة بعدما ترددت الأنباء منذ أيام عن غياب النادي الملكي عن الحدث.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد اختارت عدم الحضور كمؤسسة، لكنها لم تمنع لاعبيها ولاعباتها المرشحين من التواجد بشكل فردي إذا رغبوا في ذلك.

وبالنسبة للاعبي الفريق الأول، فإن مشاركتهم تبدو شبه مستحيلة، نظرًا لانشغالهم بمواجهة ليفانتي، غدًا الثلاثاء، في فالنسيا.



أما على صعيد السيدات، فقد منح النادي الضوء الأخضر للثنائي كارولين وير وليندا كايسيدو لحضور الحفل في حال رغبتهما.

ويمتلك ريال مدريد ثلاثة مرشحين في فئة الرجال هم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، وجود بيلينجهام، إضافة إلى ترشيح كارولين وير في فئة السيدات.

كما يدخل دين هويسن قائمة المرشحين لجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب، فيما تنافس ليندا كايسيدو على نفس الجائزة في الفئة النسائية، بينما ينافس الحارس البلجيكي تيبو كورتوا على جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى.

آخر 10 فائزين بجائزة الكرة الذهبية قبل حفل الليلة

الأرجنتين بالصدارة، أكثر الدول تتويجا بجائزة الكرة الذهبية على مدار التاريخ

