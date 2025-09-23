ميزانيته 38 مليون فقط، فيلم الرعب "Weapons" يحقق 263 مليون دولار

حقق فيلم الرعب الشهير "Weapons" “الأسلحة”، إخراج زاك كريجر، نجاحًا ساحقًا منذ صدوره، بعد أن وصلت إيراداته إلى 263 مليون دولار حول العالم مقابل ميزانية بلغت 38 مليون دولار فقط.

كما نال الفيلم تقييمات عالية، حيث حصل على 94% من تقييمات النقاد و85% من تقييم الجمهور على موقع "Rotten Tomatoes"، ليصبح بذلك إضافة قوية لمسيرة كريجر السينمائية الشابة بعد نجاحه الأول بفيلم "Barbarian"، وفق مجلة "نيوزويك" الأمريكية.



وتتميز أحداث “Weapons” بتقديم شخصية العمة جلاديس، التي تعد الشخصية الشريرة الرئيسية للفيلم، لكن خلفيتها غامضة.

هذا ما دفع كريجر لإعلان مناقشات جارية مع شركة وارنر برذرز لإنتاج فيلم (Prequel) يركز على هذه الشخصية.

Weapons, a film by Zach Cregger, only in theaters August 8. @warnerbros pic.twitter.com/Ioq0XKcVgG — Bloody Disgusting (@BDisgusting) April 29, 2025

وفي حديث مع مجلة "Fangoria"، قال كريجر: "الفكرة حقيقية، وقد كنت أتحدث مع وارنر برذرز بشأنها. هناك قصة وأنا متحمس لها. الأمر ليس مجرد كلام فارغ".

وأضاف: "كنت مستعدًّا للفكرة قبل صدور الفيلم، كانت فكرة لدي منذ البداية".



وتقول "نيوزويك" إن نجاح الفيلم الأول يشير إلى أن الاستوديو يسعى لتوسيع عالم "Weapons"، ومن المتوقع أن يكشف الفيلم السابق مزيدا من التفاصيل حول العمة جلاديس وخلفيتها، ما سيتيح للمشاهدين فهم أعمق للشخصية وتطور أحداث السلسلة.

