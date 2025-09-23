الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

ميزانيته 38 مليون فقط، فيلم الرعب "Weapons" يحقق 263 مليون دولار

فيلم الرعب Weapons،
فيلم الرعب "Weapons"، فيتو

حقق فيلم الرعب الشهير "Weapons" “الأسلحة”، إخراج زاك كريجر، نجاحًا ساحقًا منذ صدوره، بعد أن وصلت إيراداته إلى 263 مليون دولار حول العالم مقابل ميزانية بلغت 38 مليون دولار فقط.

كما نال الفيلم تقييمات عالية، حيث حصل على 94% من تقييمات النقاد و85% من تقييم الجمهور على موقع "Rotten Tomatoes"، ليصبح بذلك إضافة قوية لمسيرة كريجر السينمائية الشابة بعد نجاحه الأول بفيلم "Barbarian"، وفق مجلة "نيوزويك" الأمريكية.


وتتميز أحداث “Weapons” بتقديم شخصية العمة جلاديس، التي تعد الشخصية الشريرة الرئيسية للفيلم، لكن خلفيتها غامضة.

هذا ما دفع كريجر لإعلان مناقشات جارية مع شركة وارنر برذرز لإنتاج فيلم (Prequel) يركز على هذه الشخصية.

وفي حديث مع مجلة "Fangoria"، قال كريجر: "الفكرة حقيقية، وقد كنت أتحدث مع وارنر برذرز بشأنها. هناك قصة وأنا متحمس لها. الأمر ليس مجرد كلام فارغ".

وأضاف: "كنت مستعدًّا للفكرة قبل صدور الفيلم، كانت فكرة لدي منذ البداية".


وتقول "نيوزويك" إن نجاح الفيلم الأول يشير  إلى أن الاستوديو يسعى لتوسيع عالم "Weapons"، ومن المتوقع أن يكشف الفيلم السابق مزيدا من التفاصيل حول العمة جلاديس وخلفيتها، ما سيتيح للمشاهدين فهم أعمق للشخصية وتطور أحداث السلسلة.

