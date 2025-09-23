الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
خطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالجامعات الحكومية 2025

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية، اعتبارًا من أمس الإثنين، حتى الخامسة مساء غد الأربعاء الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

ويمكن للطلاب الدخول لموقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات من هنــــــــــــــا، باستخدام
رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب المدون على شهادة النجاح.

وتستعرض فيتو خلال هذه السطور خطوات تسجيل طلاب الثانوية الأزهرية على موقع التنسيق الإلكتروني، للقبول بالجامعات الحكومية نية 2025.

خطوات تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية على موقع التنسيق

  • الدخول إلى موقع التنسيق من هنــــــــــــــا،  ثم الانتقال إلى صفحة خدمات تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية المتقدمين للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.
  • باستخدام رقم الجلوس والرقم السري المطبوع باستمارة شهادة الثانوية الأزهرية الخاصة بالطالب تظهر للطالب بياناته (القسم ومجموع الدرجات واسم المعهد الخ...).
  • يقوم الطالب بالدخول إلى صفحة التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، ثم يسدد قيمة مقابل خدمة التنسيق ودليل طلاب الثانوية الأزهرية عبر القنوات الإلكترونية المتاحة فقط (بطاقات الدفع المسبق، بطاقات الائتمان، أو منافذ التحصيل التابعة لشركات الدفع الإلكتروني)، ولا يعتد بأي وسيلة أخرى للسداد، كما لن يتمكن الطالب من تسجيل رغباته إلا بعد إتمام عملية السداد بنجاح.
  • يعرض موقع التنسيق الإلكتروني قائمة بالكليات والمعاهد التي تتناسب مع المجموع الاعتباري للطالب وفقًا للحد الأدنى المبدئي لكل منها، ويكون القبول بأسبقية المجموع الاعتباري للطلاب وفي حدود الأعداد المقررة بكل كلية أو معهد، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي المعمول بها عند القبول في كليات الجامعات الحكومية.
  • يحتفظ الطالب برقم الجلوس والرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمانًا لسرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تسجيلها.

مكتب تنسيق القبول بالجامعات الثانوية الأزهري ة موقع التنسيق موقع التنسيق الإلكتروني تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية وزارة التعليم العالى

