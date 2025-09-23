الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية أبيس في الإسكندرية

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية بحي وسط محافظة الإسكندرية، حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

يأتي ذلك بناءً على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية لإعادة الانضباط للشارع، والتصدي للأعمال المخالفة منذ المهد وفرض القانون، وتعليمات وكيل أول الوزارة حاتم زين العابدين رئيس حي وسط.

 

وأسفرت الحملة التي قامت بها المهندسة سكرتير عام الحي رئيس لجنة الإزالة عن إزالة 4 تعديات على الأراضي الزراعية بقرى أبيس.

 

وتمت الإحالة للادارة الهندسية لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العمل.

وشددت رئاسة حي وسط بالإلتزام بالقوانين المنظمة لأعمال البناء، مع تأكيد استمرار عمل الأحياء بكافة إمكانياتها في خدمة المواطن.

الاسكندرية الفريق أحمد خالد حي وسط

