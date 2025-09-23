الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يصطدم بحرس الحدود اليوم في البروفة الأخيرة قبل القمة أمام الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لمواجهة مرتقبة أمام نظيره حرس الحدود، على إستاد الكلية الحربية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويدخل النادي الأهلي المباراة منتشيًا بعد الفوز في الجولة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، حيث تسعى كتيبة عماد النحاس للفوز علي حرس الحدود ومواصلة الانتصارات وحصد دفعة معنوية، قبل لقاء القمة أمام الزمالك. 

بينما يدخل حرس الحدود المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام سموحة بهدف دون رد.   

 

قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

جاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وحمزة عبد الكريم ومهند أيمن ومحمد رأفت عبد العظيم وهشام مصطفى.

ويغيب عن الأهلي امام حرس الحدود كل من: محمد علي بن رمضان وأحمد رمضان بيكهام ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وأشرف داري وكريم فؤاد وأحمد زيزو وإمام عاشور ومحمد شكري.

 

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

 

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط في المقابل، يدخل حرس الحدود المباراة وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

الدوري المصري الأهلي عماد النحاس حرس الحدود الأهلي وحرس الحدود

