الهلال السعودي يتخطى العدالة بهدف نظيف في كأس الملك السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

حقق فريق الهلال الفوز على نظيره العدالة، بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس الملك السعودي. 

وسجل عبدالله الحمدان هدف الفوز لصالح فريق الهلال في الدقيقة 45+2. 

وبتلك النتيجة يتأهل فريق الهلال إلي الدور القادم من كأس الملك السعودي. 

وكان سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال، أعلن عن تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام العدالة ببطولة كأس خادم الحرمين.

تشكيل الهلال الرسمي أمام العدالة في كأس الملك السعودي

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: علي البليهي، خاليدو كوليبالي، علي لاجامي، كايو سيزار.

خط الوسط: عبد الإله المالكي، محمد كنو، متعب الحربي.

وفي الهجوم: عبد الكريم دارسي، ماركوس ليوناردو، عبد الله الحمدان.

الهلال العدالة كأس الملك السعودي

