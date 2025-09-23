لم تكن ضمن أهدافه، عثمان ديمبلي يشكر 4 أندية بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية

توجه عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بالشكر إلى إدارة ناديه التي بحثت عن ضمه قبل عامين وكانت واثقة في قدراته حتى فاز بجائزة الكرة الذهبية في العام الحالي.

ديمبلي يشكر لويس إنريكي و4 أندية

وأكد ديمبلي بعد تتويجه بالجائزة أنه يشكر المدرب لويس إنريكي الذي يتعامل معه كأب موضحًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل جماعي للفريق وليس مجهوده الفردي كلاعب.

وأشار إلى أنه يشكر كل من ساهم في تطويره كلاعب كرة قدم منذ بداية مسيرته وعلى رأسها أندية ستاد رين الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي فريقه الحالي.

الكرة الذهبية لم تكن ضمن أهدافه

وأكد أن الكرة الذهبية لم تكن أحد أهداف مسيرته بصراحة ولكنه فخور للغاية بما حققه ووصل إليه في باريس سان جيرمان والتتويج بكل البطولات الممكنة في فرنسا والحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضح أنه يشكر كل من دعمه في مسيرته وعائلته التي دعمته، ودخل في نوبة بكاء بعد أن وجه الشكر لوالدته على ما فعلته معه.

وأتم قائلًا: "أنا سعيد للغاية وفخور باستلام الجائزة من نجم أسطوري بقيمة رونالدينيو نجم باريس سان جيرمان السابق، وأشكر كل زملائي في منتخب فرنسا والذين ساهموا في كتابة إنجازي الفردي".

والدة عثمان ديمبلي تحتفل معه بالمسرح

وصعدت والدة ديمبلي إلى المسرح للاحتفال مع نجلها عقب الفوز بالجائزة لأول مرة في مسيرته.

