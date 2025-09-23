الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لم تكن ضمن أهدافه، عثمان ديمبلي يشكر 4 أندية بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية

عثمان ديمبلي، فيتو
عثمان ديمبلي، فيتو

توجه عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بالشكر إلى إدارة ناديه التي بحثت عن ضمه قبل عامين وكانت واثقة في قدراته حتى فاز بجائزة الكرة الذهبية في العام الحالي.

 

ديمبلي يشكر لويس إنريكي و4 أندية 

وأكد ديمبلي بعد تتويجه بالجائزة أنه يشكر المدرب لويس إنريكي الذي يتعامل معه كأب موضحًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل جماعي للفريق وليس مجهوده الفردي كلاعب.

وأشار إلى أنه يشكر كل من ساهم في تطويره كلاعب كرة قدم منذ بداية مسيرته وعلى رأسها أندية ستاد رين الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي فريقه الحالي.

الكرة الذهبية لم تكن ضمن أهدافه 

وأكد أن الكرة الذهبية لم تكن أحد أهداف مسيرته بصراحة ولكنه فخور للغاية بما حققه ووصل إليه في باريس سان جيرمان والتتويج بكل البطولات الممكنة في فرنسا والحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضح أنه يشكر كل من دعمه في مسيرته وعائلته التي دعمته، ودخل في نوبة بكاء بعد أن وجه الشكر لوالدته على ما فعلته معه.

وأتم قائلًا: "أنا سعيد للغاية وفخور باستلام الجائزة من نجم أسطوري بقيمة رونالدينيو نجم باريس سان جيرمان السابق، وأشكر كل زملائي في منتخب فرنسا والذين ساهموا في كتابة إنجازي الفردي".

 

والدة عثمان ديمبلي تحتفل معه بالمسرح

وصعدت والدة ديمبلي إلى المسرح للاحتفال مع نجلها عقب الفوز بالجائزة لأول مرة في مسيرته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عثمان ديمبلي ديمبلي الكرة الذهبية باريس سان جيرمان لويس إنريكي

مواد متعلقة

عثمان ديمبلي يكتسح الجميع ويحصد الكرة الذهبية 2025، محمد صلاح في الترتيب الرابع وحكيمي سادسا، لامين يامال أفضل لاعب صاعد

بكاء عثمان ديمبلي بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية (فيديو وصور)

أيتانا بونماتي تحصد الكرة الذهبية 2025 لأفضل لاعبة في العالم

حفل الكرة الذهبية، دوناروما وهانا هامبتون يحصدان جائزة ياشين لأفضل حارس وحارسة

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

كأس خادم الحرمين، أبها والشباب يتعادلان 1-1 ويتجهان للوقت الإضافي

كأس خادم الحرمين، تعادل أبها مع الشباب 1-1 بالشوط الأول

المرشح الأول، عثمان ديمبلي يصل حفل الكرة الذهبية 2025

رونالدينيو يصل إلى حفل الكرة الذهبية 2025 (فيديو)

بكاء عثمان ديمبلي بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية (فيديو وصور)

رسميا، عثمان ديمبلي يحصل على الكرة الذهبية 2025

متعمدة، إغلاق الميكروفون خلال كلمة أردوغان في الأمم المتحدة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم القصر في المنام وعلاقته بتغير الحياة إلى الأفضل

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الاحتفال بالمولد النبوي يجب أن يتجاوز المظاهر الشكلية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads