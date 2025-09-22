الإثنين 22 سبتمبر 2025
رياضة

أبرزهم أفشة وزيزو، غيابات الأهلي أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

 أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقرر لها الخامسة مساء غد ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز. 

ويغيب عن الأهلي امام حرس الحدود كل من: محمد علي بن رمضان وأحمد رمضان بيكهام ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وأشرف داري وكريم فؤاد وأحمد زيزو وإمام عاشور ومحمد شكري.

 

قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود 

جاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا ونيتس جراديشار ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وحمزة عبد الكريم ومهند أيمن ومحمد رأفت عبد العظيم وهشام مصطفى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام حرس الحدود، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقنوات الناقلة

وتقام المباراة غدا الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

النحاس الأهلي حرس الحدود الدوري الممتاز

