الجمعة 19 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: نواصل المحادثات مع أردوغان بشأن صفقة طائرات إف-35

ترامب وأردوغان، فيتو
ترامب وأردوغان، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الجمعة: نعمل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على صفقات تجارية وعسكرية بينها شراء طائرات بوينج وطائرات حربية من طراز إف-16.

وأضاف ترامب: نعمل مع الرئيس التركي على مواصلة المحادثات بشأن طائرات إف-35 ونتوقع أن تختتم بشكل إيجابي.

استضافة أردوغان في البيت الأبيض الخميس المقبل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الجمعة:“يسرني استضافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض الخميس المقبل”.


المطلوب من الولايات المتحدة أن تقول لإسرائيل كفى للمجازر

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المطلوب من الولايات المتحدة أن تقول لإسرائيل كفى للمجازر والظلم في غزة.

وتابع الرئيس التركي: لا يمكن نسيان أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية والعالم لن ينسى قتل أطفال غزة بوحشية.

العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة

كذلك أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستواصل دعم قطاع غزة والوقوف ضد ما وصفه بالعنف الإسرائيلي، مشددًا على أن محاولات إسرائيل للسيطرة على القطاع "محكوم عليها بالفشل".

وقال أردوغان: "التاريخ يثبت أن مثل هذه الأفعال مصيرها الفشل"، في إشارة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في غزة.

ترامب أردوغان طائرات بوينج غزة

