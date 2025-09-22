شاهد، فرحة الوفد المصري باعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر الأمم المتحدة

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والذي يُعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة مصر أمام المؤتمر، يستعرض خلالها الموقف المصري الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن الحل العادل والشامل هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وعلى هامش مشاركته، عقد رئيس الوزراء لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين بالمؤتمر، لبحث سبل دعم الجهود الدولية الرامية إلى وقف التصعيد وتحقيق السلام العادل.

كما شهدت أروقة الأمم المتحدة مشاعر فرحة من الوفد المصري عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، معتبرين الخطوة دعمًا مهمًا للمسار الدولي نحو تنفيذ حل الدولتين.

