أخبار مصر

نيابة عن السيسي، مدبولي يشارك في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة الدولية.

وخلال الاجتماع، أكد مدبولي على التزام مصر بدعم أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، مشيرًا إلى ما تمثله المنظمة من ركيزة أساسية لحفظ السلم والأمن الدوليين، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز جهود الإصلاح داخل الأمم المتحدة لتكون أكثر قدرة على الاستجابة للأزمات الدولية، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تقوم به الدول النامية في صياغة مستقبل النظام الدولي القائم على العدالة والمساواة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي نيويورك مقر الأمم المتحدة

