الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السعودية تدعو باقي دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية

وزير الخارجية السعودي،
وزير الخارجية السعودي، فيتو

قال وزير الخارجية السعودي خلال كلمته في مؤتمر حل الدولتين: إن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائمها الوحشية في غزة، إضافة إلى انتهاكاتها المستمرة في الضفة الغربية والقدس الشريف، مؤكّدًا أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يغض الطرف عن هذه الانتهاكات.

حل الدولتين السبيل الوحيد للسلام

وشدد الوزير السعودي، على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة أساسية لإقامة واقع جديد يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

دعوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية

ودعا جميع الدول إلى اتخاذ خطوة تاريخية بـ الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرًا أن هذا الاعتراف يشكل ركيزة أساسية لإنهاء النزاع وإرساء السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

التزام السعودية بالسلام

وأكد وزير الخارجية أن المملكة ستواصل دعم جهود السلام الدولية، وتعزيز الوساطة بين الأطراف المعنية لتحقيق حل عادل ومستدام وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعودية إسرائيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية فلسطين حل الدولتين

مواد متعلقة

ماكرون: اتفاقية كامب ديفيد فى خطر بسبب ممارسات إسرائيل

ماكرون بمؤتمر حل الدولتين: حان وقت السلام في فلسطين ووقف الحرب على غزة

انطلاق مؤتمر حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا في الأمم المتحدة

ماكرون يكشف شرطه لفتح السفارة الفرنسية في فلسطين

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

كأس خادم الحرمين، أبها والشباب يتعادلان 1-1 ويتجهان للوقت الإضافي

كأس خادم الحرمين، تعادل أبها مع الشباب 1-1 بالشوط الأول

المرشح الأول، عثمان ديمبلي يصل حفل الكرة الذهبية 2025

رونالدينيو يصل إلى حفل الكرة الذهبية 2025 (فيديو)

حفل الكرة الذهبية، لامين يامال يحصد جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم

فرصة تاريخية يجب اغتنامها، السيسي يرحب بانعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك

لامين يامال يخطف الأنظار برفقة عائلته في حفل الكرة الذهبية (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القصر في المنام وعلاقته بتغير الحياة إلى الأفضل

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الاحتفال بالمولد النبوي يجب أن يتجاوز المظاهر الشكلية

علاج الشك المستمر في الوضوء والصلاة؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads