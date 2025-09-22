السعودية تدعو باقي دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال وزير الخارجية السعودي خلال كلمته في مؤتمر حل الدولتين: إن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائمها الوحشية في غزة، إضافة إلى انتهاكاتها المستمرة في الضفة الغربية والقدس الشريف، مؤكّدًا أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يغض الطرف عن هذه الانتهاكات.

حل الدولتين السبيل الوحيد للسلام

وشدد الوزير السعودي، على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة أساسية لإقامة واقع جديد يعزز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

دعوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية

ودعا جميع الدول إلى اتخاذ خطوة تاريخية بـ الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرًا أن هذا الاعتراف يشكل ركيزة أساسية لإنهاء النزاع وإرساء السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

التزام السعودية بالسلام

وأكد وزير الخارجية أن المملكة ستواصل دعم جهود السلام الدولية، وتعزيز الوساطة بين الأطراف المعنية لتحقيق حل عادل ومستدام وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

