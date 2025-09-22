المؤبد لـ4 أشخاص بالقليوبية بتهمة السرقة بالإكراه في الطريق العام

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لـ 4 عاملين، وإلزمتهما بالمصاريف الجنائية، بعد إدانتهم في جريمة سرقة بالإكراه، تحت تهديد السلاح الناري والسكين في الطريق العام، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومطواة دون ترخيص، حيث شكلوا عصابة مسلحة استوقفت ضحاياها وسلبتهم منقولاتهم بالقوة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

سرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح في الطريق العام، المؤبد لـ 4 عاملين بالقليوبية



صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

أحالت النيابة العامة القليوبية المتهمين:- "على خ ع ا" - السن: ۲۱ - عامل - مقيم شارع خلف - مسطرد - شبرا الخيمة ثان، و"بلال م ش أ" السن ۲۰ - عامل - مقيم شارع خلف - مسطرد - شبرا الخيمة ثان، و"إسماعيل م إ س" - السن: ۱۸ - عامل - مقيم شارع محمد منطاوي - مسطرد - شبرا الخيمة ثان، و"إسلام ع ح م" - السن: ٢٥ - عامل - مقيم شارع الخماش - مسطرد - شبرا الخيمة ثان، في الجناية رقم ٣٩٥٧ لسنة ٢٠٢٥ ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٤٠١ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/١١/١٦ بدائرة ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكين لآحاد الناس وكان ذلك بطريق الإكراه - الواقع عليهم بأن استوقفوهم حال سيرهم بالطريق العام وأشهروا في وجههم سلاح نارى "فرد خرطوش" وسلاح أبيض "مطواه"، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء على المنقولات على النحو المبين بالتحقيقات.

وبحسب أمر الإحالة فإنهم حازوا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخن (فرد خرطوش).

وأوضح أمر الإحالة أنهم حازوا ذخيرة "طلقتان " مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه

