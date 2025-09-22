الإثنين 22 سبتمبر 2025
كأس خادم الحرمين، تعادل أبها مع الشباب 1-1 بالشوط الأول

الشباب السعودي، فيتو
الشباب السعودي، فيتو

كأس خادم الحرمين، انتهى الشوط الأول من مباراة أبها ضد الشباب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ضمن مواجهات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

تقدم الشباب بهدف في الدقيقة 13 عن طريق يانيك كاراسكو، ثم تعادل أبها في الدقيقة 24 عن طريق أفونسو تايرا.

شهدت المباراة حالتي طرد في صفوف الشباب السعودي، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء الأولى للاعب سعيد بالعبيد في الدقيقة 31، ثم أشهر بطاقة حمراء ثانية للاعب وبسلي هوديت في الدقيقة 45.

 

تشكيل الشباب أمام أبها في كأس خادم الحرمين

دخل فريق الشباب السعودي مباراته أمام أبها بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جروهي 

الدفاع: الراجح - الشويرخ - هوديت - بالعبيد

الوسط: الصبياني - سيرو - الهمامي - براونهيل - كاراسكو 

الهجوم: العثمان

تشكيل أبها في مواجهة الشباب 

فيما دخل فريق أبها مواجهة الشباب في كأس خادم الحرمين بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الجدعاني 

الدفاع: يعقوب - جاري - الفهد - العوفي

الوسط: تايرا - المطيري - الجيزاني - موراتلها - المطيري

الهجوم: سو

 

