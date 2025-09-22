تعرفي على أهميتها، مشروبات عشبية تحمي بشرتك

المشروبات العشبية للبشرة، تسعى الكثير من النساء إلى الحصول على بشرة صحية ونضرة، وقد يلجأن غالبًا إلى المستحضرات التجميلية والكريمات الموضعية كحلول سريعة، إلا أن سر جمال البشرة يبدأ من الداخل قبل أن يظهر على السطح.





ومن أبرز الوسائل الطبيعية التي تساعد على ذلك هي شرب الأعشاب، حيث تحتوي على كنوز من العناصر الغذائية والمركبات النشطة التي تعمل على تغذية البشرة من الداخل، ومقاومة المشكلات الشائعة مثل الجفاف، البهتان، الحبوب، والشيخوخة المبكرة.



أشارت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، إلى أن العناية بالبشرة لا تقتصر فقط على الكريمات والماسكات الخارجية، بل تبدأ من الداخل عبر التغذية السليمة وشرب المشروبات الطبيعية الغنية بالعناصر المفيدة.



أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن الأعشاب تمثل خيارًا مثاليًا يجمع بين الفائدة الصحية والجمالية، فهي ترطب البشرة، تحارب الشيخوخة، تقي من الحبوب، وتمنح إشراقة طبيعية.



لذلك فإن إدخال كوب من الأعشاب الدافئة إلى روتينك اليومي يمكن أن يكون سرًا بسيطًا لكن فعالًا في رحلة الحصول على بشرة صحية ومشرقة تدل على حيوية الجسم من الداخل.

والأعشاب ليست مجرد مشروبات دافئة نلجأ إليها في أوقات البرد أو الاسترخاء، بل هي علاج طبيعي متكامل للجسم، وانعكاس فوائدها يظهر بوضوح على نضارة الجلد وصحته، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

الأعشاب ودورها في ترطيب البشرة

أحد أهم أسباب جفاف البشرة هو قلة شرب الماء أو نقص العناصر المرطبة في الجسم.

البابونج والنعناع

بعض الأعشاب مثل البابونج والنعناع تحتوي على زيوت طيارة ومركبات طبيعية تساعد على ترطيب الجلد بعمق، حيث تعمل على دعم احتفاظ البشرة بالماء وتحسين مرونتها.

مشروب الكركديه

كما أن مشروب الكركديه غني بمضادات الأكسدة التي تحافظ على توازن الرطوبة في الخلايا الجلدية، مما يقلل من مظهر الخطوط الدقيقة والجفاف المستمر.

الأعشاب ومكافحة الشيخوخة المبكرة

تتعرض البشرة يوميًا لعوامل الأكسدة الناتجة عن التلوث وأشعة الشمس والضغط النفسي، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والبقع الداكنة. وهنا يأتي دور الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة مثل الشاي الأخضر، الميرمية، وإكليل الجبل.



فالشاي الأخضر على سبيل المثال يحتوي على مركب الكاتيشين القوي الذي يحمي الخلايا الجلدية من التلف، ويحفز إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونة البشرة.

أما الميرمية فهي تساعد في شد الجلد ومنع ترهله بفضل خصائصها المقاومة للجذور الحرة.

الأعشاب وتنقية البشرة من السموم

السموم المتراكمة في الجسم من الأطعمة غير الصحية أو العادات اليومية الخاطئة تظهر على البشرة في صورة بهتان أو بثور وحبوب متكررة.

لذلك فإن تناول أعشاب مثل الشمر، الزنجبيل، والكزبرة يساعد في تنشيط الكبد والجهاز الهضمي، مما يحسن من عملية طرد السموم.

ومع الانتظام على شرب هذه الأعشاب، يلاحظ أن البشرة تستعيد إشراقتها الطبيعية وتقل نسبة الحبوب والالتهابات.

الأعشاب وحب الشباب

من أكثر المشكلات شيوعًا بين النساء والفتيات مشكلة حب الشباب. وبجانب العلاجات الطبية، يمكن للأعشاب أن تقدم دعمًا فعالًا بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والالتهابات.

البابونج: يهدئ الالتهابات الجلدية ويقلل من الاحمرار.

النعناع: يساعد على تقليل الإفرازات الدهنية الزائدة التي تعد من أسباب ظهور الحبوب.

الكركم كمشروب: يحتوي على مادة الكركمين المضادة للالتهابات، ما يساهم في علاج البثور الداخلية.

الأعشاب وتفتيح لون البشرة

الكثير من النساء يعانين من تصبغات جلدية أو عدم توحيد لون البشرة.

بعض الأعشاب مثل الكركديه والعرقسوس عند شربها بانتظام تساهم في تفتيح البشرة من الداخل، حيث تعمل على تقليل إفراز الميلانين الزائد المسؤول عن البقع الداكنة.

كما أن الزنجبيل يحسن من الدورة الدموية، ما يؤدي إلى وصول الأكسجين والفيتامينات للبشرة بشكل أفضل فيمنحها مظهرًا أكثر إشراقًا.

الأعشاب كداعم لصحة الشعر والجلد معًا

من المميزات الفريدة لشرب الأعشاب أنها لا تفيد البشرة فقط، بل أيضًا الشعر والأظافر، مما يعزز من مظهر صحي متكامل.

فشاي الرويبوس مثلًا غني بالمعادن مثل الزنك والنحاس، مما يحسن من مرونة الجلد وصحة بصيلات الشعر.

كذلك مشروب الحلبة يمد الجسم بالبروتينات التي تساعد في تجديد خلايا البشرة ومنع شحوبها.

مشروبات عشبية مفيدة

أمثلة على أهم الأعشاب المفيدة للبشرة

الشاي الأخضر: يحارب التجاعيد ويحسن نسيج البشرة. عن من

الكركديه: غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، يفتح لون البشرة ويزيد نضارتها.

البابونج: مهدئ قوي للجلد، يقلل التهيج والالتهابات.

الزنجبيل: ينشط الدورة الدموية ويمنح البشرة إشراقًا.

النعناع: يوازن الإفرازات الدهنية ويمنح انتعاشًا للبشرة.

الشمر: يطرد السموم ويحسن الهضم، مما ينعكس على صفاء البشرة.

نصائح عند شرب الأعشاب للبشرة

يجب تناول الأعشاب بانتظام وليس بشكل متقطع للحصول على نتائج ملحوظة.

يفضل شربها بدون إضافة سكر للحفاظ على فوائدها.

التنويع بين أنواع مختلفة من الأعشاب يعزز من الحصول على فوائد متعددة للبشرة.

استشارة الطبيب ضرورية في حالة الحمل أو وجود أمراض مزمنة قبل تناول كميات كبيرة من بعض الأعشاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.