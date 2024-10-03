قدميها لأسرتك، مشروبات تساعد على النوم الهادئ

مشروبات تساعد على النوم الهادئ، الحصول على نوم هادئ ومريح يعدُّ من الأمور الضرورية للحفاظ على الصحة العامة والاتزان طوال اليوم، ومع تزايد مشكلات الأرق واضطرابات النوم في المجتمع الحديث، يبحث الكثيرون عن الطرق الطبيعية لتهدئة الجسم والعقل قبل النوم.



وتناول المشروبات التي تحتوي على مكونات تساعد على الاسترخاء وتعزز النوم الهادئ، يعد من الوسائل الفعالة، للحصول على ليلة نوم هادئة.



مشروبات تساعدك على النوم الهادئ

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن المشروبات الطبيعية تعد خيارًا ممتازًا لتحسين جودة النوم والحد من الأرق. تختلف هذه المشروبات في مكوناتها وخصائصها، ولكن القاسم المشترك بينها هو قدرتها على تهدئة الجسم والعقل.

النوم الهادئ

وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم المشروبات التي تساعد على النوم الجيد الهادئ.





شاي البابونج (الكاموميل)

شاي البابونج هو واحد من أشهر المشروبات التي ارتبطت بالنوم المريح عبر التاريخ. يتميز البابونج بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات، وله تأثير مشابه للمسكنات الطبيعية. يحتوي البابونج على مضادات الأكسدة، مثل الأبجينين، التي ترتبط بمستقبلات معينة في الدماغ مما يساعد على تقليل التوتر وتعزيز الشعور بالاسترخاء. كما أن شرب كوب من شاي البابونج قبل النوم يمكن أن يساعد على تهدئة العقل والاستعداد لنوم مريح.

الحليب الدافئ

يعدّ الحليب الدافئ من المشروبات التي أوصى بها الكثير من الأجيال القديمة قبل النوم. يحتوي الحليب على التريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونان يرتبطان بتنظيم دورة النوم والاستيقاظ. يعزز الميلاتونين الإحساس بالنعاس، بينما يساعد السيروتونين على الاسترخاء وتقليل التوتر. يُفضل تسخين الحليب بشكل خفيف قبل تناوله لأنه يعزز من شعور الراحة والدفء.



شاي اللافندر (الخزامى)

اللافندر معروف برائحته المهدئة، ولكن يمكن استخدامه أيضًا في تحضير شاي يساعد على تحسين النوم. أظهرت بعض الدراسات أن استنشاق رائحة اللافندر أو تناول شاي اللافندر يمكن أن يقلل من مشاعر القلق والتوتر، مما يسهم في نوم أكثر هدوءًا. يساعد شاي اللافندر على تهدئة الجهاز العصبي ويمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم بسبب الإجهاد النفسي.

شاي النعناع

النعناع من الأعشاب التي تساعد على تهدئة الجهاز الهضمي والجهاز العصبي. يُعرف شاي النعناع بتأثيره المهدئ والمريح للعضلات، مما يجعله مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من تقلصات عضلية أو توتر في الجسم قبل النوم. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد شاي النعناع في تخفيف الصداع والشعور بالضغط، وهو ما يمكن أن يسهم في تحسين جودة النوم.

النوم الجيد

مشروب الكركم مع الحليب (الحليب الذهبي)

الحليب الذهبي هو مشروب تقليدي يتم تحضيره بمزج الكركم مع الحليب. الكركم يحتوي على مركب الكركمين، الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، ويمكن أن يساعد في تخفيف الأوجاع والآلام التي قد تمنع النوم. إضافة القليل من الفلفل الأسود يساعد الجسم على امتصاص الكركمين بشكل أفضل. هذا المشروب يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من الأرق بسبب الأوجاع أو الالتهابات.

شاي الجذور المهدئة (مثل جذور الفاليريان)

شاي الفاليريان (نبتة الناردين) معروف بقدرته على تعزيز النوم العميق والحد من الأرق. تحتوي جذور الفاليريان على مركبات تزيد من مستويات حمض الغاما أمينوبوتيريك (GABA) في الدماغ، وهو ناقل عصبي يساعد على تهدئة الجهاز العصبي المركزي. هذا التأثير يؤدي إلى تقليل القلق والشعور بالتوتر، مما يعزز النوم الطبيعي. يوصى بتناول هذا الشاي قبل النوم بنصف ساعة لتحقيق أفضل النتائج.

عصير الكرز الطبيعي

عصير الكرز الطبيعي، وخاصةً الكرز الحامض، يحتوي على نسب عالية من الميلاتونين. أظهرت بعض الدراسات أن تناول عصير الكرز قبل النوم يمكن أن يحسن جودة النوم ويزيد من مدته. يساعد الميلاتونين على تنظيم دورة النوم، ويعتبر عصير الكرز خيارًا طبيعيًا للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم.

مشروب اللوز بالحليب

اللوز يحتوي على المغنيسيوم، وهو معدن مهم يلعب دورًا في تحسين جودة النوم. يمكن تناول حفنة من اللوز أو تحضير مشروب اللوز بالحليب للمساعدة على النوم. المغنيسيوم يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتهدئة الأعصاب، مما يسهم في تحسين حالة الاسترخاء.

