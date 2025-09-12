الجمعة 12 سبتمبر 2025
زد يعمق جراح الإسماعيلي ويفوز عليه بهدف دون رد بالدوري

زد والاسماعيلي
زد والاسماعيلي

حقق فريق زد الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد أحرزه محمود صابر لاعب وسط فريق زد في الدقيقة 52 من  اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة بالجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز. 

 

زد يفوز على الإسماعيلي 

وشهد اللقاء الذي انتهى شوطه الأول بالتعادل السلبي وحسمه زد في الشوط الثاني، سيطرة متبادلة بين زد وضيفه الإسماعيلي خاصة بعد تقدم زد ومحاولات الإسماعيلي العودة للقاء الذي شهد احتساب حكم اللقاء محمد العتباني 8 دقائق وقتا ضائعا في الشوط الثاني، إلا أن خبرة لاعبي زد حسمت اللقاء لصالحهم ليصل زد إلى النقطة التاسعة فيما ظل رصيد الإسماعيلي 4 نقاط يحتل بهم المركز السابع عشرة في جدول المسابقة 

 

تشكيل زد أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد مزيكا.

خط الدفاع: أحمد طارق، أحمد فتحي كاستيلو، محمد ربيعة، أحمد سيد عبد النبي.

خط الوسط: أحمد الصغيري، مصطفى سعد، بيتر زيلو موتوموسي، محمود صابر، عبد الرحمن البانوبي.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

 

تشكيل الإسماعيلي أمام زد

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

خط الدفاع: عمر القط، عبد الله محمد، محمد عمار، محمد إيهاب.

خط الوسط: إريك تراوري، عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير كونتا، محمد عبد السميع، نادر فرج.

خط الهجوم: أنور عبد السلام.

