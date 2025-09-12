زد يعمق جراح الإسماعيلي ويفوز عليه بهدف دون رد بالدوري

حقق فريق زد الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد أحرزه محمود صابر لاعب وسط فريق زد في الدقيقة 52 من اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة بالجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

زد يفوز على الإسماعيلي

وشهد اللقاء الذي انتهى شوطه الأول بالتعادل السلبي وحسمه زد في الشوط الثاني، سيطرة متبادلة بين زد وضيفه الإسماعيلي خاصة بعد تقدم زد ومحاولات الإسماعيلي العودة للقاء الذي شهد احتساب حكم اللقاء محمد العتباني 8 دقائق وقتا ضائعا في الشوط الثاني، إلا أن خبرة لاعبي زد حسمت اللقاء لصالحهم ليصل زد إلى النقطة التاسعة فيما ظل رصيد الإسماعيلي 4 نقاط يحتل بهم المركز السابع عشرة في جدول المسابقة

تشكيل زد أمام الإسماعيلي

حراسة المرمى: محمد مزيكا.

خط الدفاع: أحمد طارق، أحمد فتحي كاستيلو، محمد ربيعة، أحمد سيد عبد النبي.

خط الوسط: أحمد الصغيري، مصطفى سعد، بيتر زيلو موتوموسي، محمود صابر، عبد الرحمن البانوبي.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

تشكيل الإسماعيلي أمام زد

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

خط الدفاع: عمر القط، عبد الله محمد، محمد عمار، محمد إيهاب.

خط الوسط: إريك تراوري، عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير كونتا، محمد عبد السميع، نادر فرج.

خط الهجوم: أنور عبد السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.