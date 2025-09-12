الجمعة 12 سبتمبر 2025
زلزال يضرب أركان القلعة الحمراء بعد اعتذار الخطيب عن عدم المشاركة بالانتخابات

محمود الخطيب
محمود الخطيب

سادت حالة من الارتباك والغموض بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بعد الإعلان رسميا عن اعتذار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي عن عدم المشاركة بالانتخابات المقبلة.

وشهد مقر النادي بالجزيرة عددا من الاجتماعات، حيث حرص المهندس خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي  على عقد اجتماع مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للقلعة الحمراء لبحث الموقف بعد قرار الخطيب خاصة وأن الجميع فشل في التواصل مع بيبو بعد قراره الذي أعلنه بالأمس لأعضاء المجلس واليوم على صفحة النادي الرسمية.

كما حرص عدد كبير من الأعضاء فور الانتهاء من صلاة الجمعة على التوجه للمبنى الاجتماعي بالنادي لإيصال رسالة لبيبو بعدم الرحيل والتراجع عن قراره والاستمرار في منصبه وخوض الانتخابات.

كما حرص العديد من أعضاء مجلس الإدارة على الاتصال بالخطيب وأسرته لمعرفة ما يحدث إلا أنهم فشلوا في الوصول لشيء بسبب غلق بيبو تليفونه وعدم رد أسرته على المكالمات الهاتفية.

 

جاء ذلك بعد إعلان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الجمعة، في بيان رسمي اعتذاره عن عدم الترشح للانتخابات المقبلة لرئاسة القلعة الحمراء.

وجاء بيان الخطيب الذي نشره الأهلي كالتالي: “منذ ثماني سنوات، تعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه، أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقى الأهلي على القمة دائمًا، بتاريخه ومبادئه وبطولاته، وبنطوّر مستمر لمنشآته وخدمات أعضائه”.

وأضاف البيان: “على مدار دورتين انتخابيتين، تشرفت برئاسة مجلس الإدارة وبالعمل معكم، ومع زملائكم أعضاء المجلس السابق - من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية. فكان كل بناء أو تطوير، أو أي لقب أو بطولة في كل الألعاب، هو نتاج عمل مؤسسي وجهد جماعي، ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليًا وإفريقيًا وعالميًا. فلكم كل الشكر والتقدير”.

وتابع: "كما تعلمون، فقد حاولت عدة مرات أن أبتعد لفترة امتثالًا لنصيحة الأطباء، ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة لمباشرة العمل اليومي؛ التزامًا بالمسئولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتقديرًا لثقة وطموحات جماهيره. واليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لتوصيات الأطباء المشددة بأن أبتعد عن أي ضغوط".

 

 

