شادي محمد: الخطيب ضحى بالكثير من أجل الأهلي وأتمنى أن يستكمل نجاحاته

عبر شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق رئيس قطاع الكرة النسائية الحالي في تصريحات خاصة لفيتو عن رفضه لقرار الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي بعدم خوض الإنتخابات المقبلة

تصريحات شادي محمد

وأكد شادي أنه يتعامل منذ سنوات مع الخطيب سواء عندما كان لاعبا بالفريق أو حاليا كمسئول في النادي وأنه خلال تلك السنوات ظلت شخصيته كما هي وعقليته الإدارية ممتازة ويساعد من حوله على التطور.

وتمنى شادي الشفاء للكابتن خطيب وطالبه في نفس الوقت بضرورة العودة عن قراره بعدم خوض الانتخابات وأن عليه الاستمرار في تحقيق المزيد من النجاحات لـ بيبو مع مجلس الإدارة الحالي.

وأكد شادي أن استاد الأهلي حلم كل الأهلاوية بدأه الخطيب واتمنى أن يفتتحه وكذلك النجاحات على كل الأصعدة سواء نشاط رياضي أو اجتماعي بفروع النادي العديدة وكذلك مداخل النادي المالية.

وأكد شادي محمد أنه اقترب بشدة من الخطيب خلال الفترة الماضيه وشهد بعينه كم المجهود المبذول من الكابتن خطيب حتى وهو بيمر بظروف مرضيه صعبه الإ انه كان يتحامل على نفسه من أجل حسم العديد من الملفات المهمة .

وأضاف شادي ان الخطيب لا يحتاج لمناصب في ظل حالة الحب والكاريزما التي يتمتع بها والتى تجعل الجماهير تتعلق بيه من غير أي منصب مشيرًا الى أن الأهلي يحتاج لوجود الخطيب الأن أكثر من أي وقت مضى.

وسادت حالة من الارتباك والغموض بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بعد الإعلان رسميا عن اعتذار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي عن عدم المشاركة بالانتخابات المقبلة.

بيان محمود الخطيب

وجاء بيان الخطيب الذي نشره الأهلي كالتالي: “منذ ثماني سنوات، تعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه، أن نعمل بإخلاص وبجهد ورؤية ليبقى الأهلي على القمة دائمًا، بتاريخه ومبادئه وبطولاته، وبنطوّر مستمر لمنشآته وخدمات أعضائه”.

وأضاف البيان: “على مدار دورتين انتخابيتين، تشرفت برئاسة مجلس الإدارة وبالعمل معكم، ومع زملائكم أعضاء المجلس السابق - من أجل رفعة نادينا على كل المستويات الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية. فكان كل بناء أو تطوير، أو أي لقب أو بطولة في كل الألعاب، هو نتاج عمل مؤسسي وجهد جماعي، ووعي بمكانة وقيمة النادي الأهلي محليًا وإفريقيًا وعالميًا. فلكم كل الشكر والتقدير”.

وتابع: "كما تعلمون، فقد حاولت عدة مرات أن أبتعد لفترة امتثالًا لنصيحة الأطباء، ولكن في كل مرة كانت المستجدات المتلاحقة تضطرني للعودة لمباشرة العمل اليومي؛ التزامًا بالمسئولية التي تم تكليفي بها من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتقديرًا لثقة وطموحات جماهيره. واليوم أصبح من الضروري أن أستجيب لتوصيات الأطباء المشددة بأن أبتعد عن أي ضغوط".

